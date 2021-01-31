Varlık Fonu’nda Erişah Arıcan’a yeni görev

Türkiye Varlık Fonu'nda başkan vekilliğe Prof. Dr. Erişah Arıcan getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı fonun yönetim kurulunda Hüseyin Aydın, Burak Dağlıoğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Zafer Sönmez bulunuyor. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Arıcan'ın atamasına ilişkin karar yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu'nun yerine Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül atandı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, Yürütme Kurulu üyeliklerine ise Kadim Budak ve Prof. Dr. İbrahim Dincer getirildi.Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem de görevden alındı.Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı. Büyükelçi unvanı verilen Sinirlioğlu, BM nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi oldu.