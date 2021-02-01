Bu ayın Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Ocak-Şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman hesaplara ödenecek?

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenen işçi ve işverenlere maddi destek amacıyla devlet tarafından birçok farklı ödenek sağlanırken bunlardan biri olan Kısa Çalışma Ödeneği Şubat ayının ilk gününde gündeme geliyor. Ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar ödeme tarihleri ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı? Şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ödeme tarihlerini duyurdu. Bu kapsamda Ocak ayına ait ödemelerin her ay olduğu gibi ayın ilk haftasında belirlenen tarihte vatandaşların hesabına geçecek…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
"Ocak Ayına İlişkin Ödemeler 5 Şubat 2021 Tarihinde Yapılacak"
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk,
"İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
BAŞVURULAR SONA ERDİ!
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürü Mustafa Çalış, korona virüs nedeniyle başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği için son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021 olduğunu belirtti.
İŞKUR Karabük İl Müdürü Mustafa Çalış, korona virüs nedeniyle başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuru ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını ifade eden Çalış, "Korona virüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.
31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini kaydeden Çalış, "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" ifadelerini kullandı.
Çalış, işverenlerin kısa çalışma başvurularını e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceğini hatırlattı.