Bu ayın Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Ocak-Şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman hesaplara ödenecek?

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenen işçi ve işverenlere maddi destek amacıyla devlet tarafından birçok farklı ödenek sağlanırken bunlardan biri olan Kısa Çalışma Ödeneği Şubat ayının ilk gününde gündeme geliyor. Ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar ödeme tarihleri ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı? Şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ödeme tarihlerini duyurdu. Bu kapsamda Ocak ayına ait ödemelerin her ay olduğu gibi ayın ilk haftasında belirlenen tarihte vatandaşların hesabına geçecek…