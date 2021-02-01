Son dakika: Emeklilik ve gün doldurmada müthiş fırsat

Son dakika... Milyonlarca vatandaşın borçlarından kurtulması için son gün bugün. 1 Şubat Pazartesi mesai bitimine kadar başvuran vatandaşların devlete olan borçları yapılandırılacak. Aylar önce geçen kanunda, başvuru ve ilk taksit zamanlarının uzatılması için bir defaya mahsus yetki verilmişti. Bundan sonraki dönemde ise kararname ile süre uzatımı yapılamayacak.

BORÇLAR VE EMEKLİLİK İÇİN SON DAKİKA FIRSATI

Borçlulara birçok avantaj sağlayan yapılandırma, Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı da getirildi. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak. İşte yasa ile sağlanan imkânlar: