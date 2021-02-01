THY'den yeni kampanya! Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna’ya özel fiyatlar

Yeni kampanya ile THY transfer merkezi İstanbul'dan; Balkanlar'da Kişinev'e 99 dolar, Bükreş, Cluj, Zagreb'e 109, Sofya, Ljubljana, Saraybosna, Üsküp, Priştine' ye 119, Belgrad'a 129,Podgorica' ya ise 139 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor

Ukrayna'da ise Kharkiv, Lviv, Zaporijya'a 99, Kherson'a 119,Kiev'e 159,Odessa'ya 169 dolardan başlayan fiyatlara gidiş-dönüş her şey dâhil uçuş olanağı sağlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Balkanlar'da Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna, Üsküp şehirlerine vizesiz, Ukrayna ve Moldova'ya ise pasaporta gerek duymadan sadece kimlik kartı ile giriş yapabiliyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular biletlerini 1 Şubat 2021 - 14 Şubat 2021 tarihleri arasında satın almaları durumunda, seyahatlerini 11 Şubat 2021- 13 Haziran 2021 tarih aralığında gerçekleştirebilecekler