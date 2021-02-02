Arçelik üretimini iyilikle dönüştürdü

Arçelik, bu yıl itibarıyla "Yeniliği aşkla tasarlar' olan sloganını 'İyiliği aşkla tasarlar'a dönüştürüyor. Şirketin dönüşümünün temelinde ise günümüzün en önemli kavramlarından sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda yatıyor. Günümüzde kullanıcılar için 'iyi marka' algısının son derece önemli bir tercih unsuru olduğunu söyleyen Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, online düzenlenen basın toplantısında "Sürdürülebilir bir dünya için markamızın yaklaşımını yeniden tanımladık. Sorumlu üretim ve tüketim anlayışıyla el ele verip dünyayı hep birlikte iyileştireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.Geri dönüştürülmüş plastik kullanarak elektrik süpürgeleri ürettiklerini söyleyen Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, "Dönüştürülmüş pet şişe kullanarak geliştirdiğimiz çamaşır makineleri, toplam çamaşır makinesi üretiminin yüzde 20'sine ulaşmış durumda. Hedefimiz ise sene sonuna kadar pet kullanımını tüm çamaşır makinelerine yaymak" dedi. Öte yandan Arçelik, yeni marka yolunda önemli bir platform oluşturuyor. Arçelik çalışanları ile şirket çalışanı olmayan alanında uzman kişileri ve disiplinleri bir araya getirerek bir ortak akıl platformu olan "İYİ-GE"yi hayata geçiriyor.