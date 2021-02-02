Dolar 7.20 TL’nin altına indi

Ekonomideve yargıda reform söylemleri ile Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlı adımları Türk varlıklarındaki pozitif ayrışmayı hızlandırdı. 6 Kasım 2020'den bu yana ve bu yılın ocak ayında dünyada dolara karşı en fazla değer kazanan para birimi olan Türk Lirası, şubata da hızlı başladı. Doların küresel bazda değer kazandığı dün, TL'deki yükseliş tüm dünyanın dikkatini çekti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadeleyi önceleyen sıkı para politikası ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın etkili iletişimiyle düşüşü ivme kazanan dolar kuru, 7.20'nin altına gerileyerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar dün yüzde 1.7 değer kaybederek 7.17 TL'ye geriledi. Euro ise yüzde 2.3'lük kayıpla 8.66 TL'ye düştü. Dolar 5 Ağustos 2020'den, euro ise 24 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi. Türk Lirası dün de dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. 6 Kasım 2020'den bu yana dolar yüzde 15.6, euro ise yüzde 14.1 değer kaybetti.Analistler teknik olarak önemli bir seviyeye gelindiğine dikkat çekerek, doların ilk etapta 7 liraya, daha sonra ise buranın da altına gerileyeceği görüşünde. TCMB'nin artan kredibilitesi ve Ağbal'a duyulan güvenin giderek güçlenmesiyle dolar kurunda düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade eden analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 6'ya yükseltmesinin de Türk Lirası varlıklara ilginin artmasını sağladığını ifade etti. Finans Analisti Cüneyt Paksoy, "Teknik açıdan dolar/TL kısa ve orta vadede 200 günlük ortalamayı barındıran 7.30-7.35 bandının altında kaldıkça 6.85-7.15 geniş bandı potansiyel hedef bölge olacaktır" dedi.