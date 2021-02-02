Açıklama geldi! Bu ayın İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek?

Herhangi bir kurumda çalışmayan ve gelir sahibi olmayan vatandaşların faydalandığı işsizlik maaşı ödemeleri için araştırmalar ay sonu itibarıyla vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmekte olan bu ücretten faydalanan vatandaşların gündeminde yer alan bu konuya dair açıklama Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından her ay yapılıyor ve ücretlerin ödeneceği tarih duyuruluyor. Peki, Bu ay İşsizlik ödeneği maaşı ne zaman yatacak? Şubat ayı işsizlik ödeneği yattı mı? İşte ayrıntılar…

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

İŞKUR tarafından herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşlara sağlanmakta olan ödenekle ilgili olarak Şubat ayı İşsizlik maaşı için binlerce vatandaşın araştırmaları hız kazandı. Konuya ilişkin açıklamanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geldi.