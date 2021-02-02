Açıklama geldi! Bu ayın İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek?

Herhangi bir kurumda çalışmayan ve gelir sahibi olmayan vatandaşların faydalandığı işsizlik maaşı ödemeleri için araştırmalar ay sonu itibarıyla vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmekte olan bu ücretten faydalanan vatandaşların gündeminde yer alan bu konuya dair açıklama Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından her ay yapılıyor ve ücretlerin ödeneceği tarih duyuruluyor. Peki, Bu ay İşsizlik ödeneği maaşı ne zaman yatacak? Şubat ayı işsizlik ödeneği yattı mı? İşte ayrıntılar…
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
İŞKUR tarafından herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşlara sağlanmakta olan ödenekle ilgili olarak Şubat ayı İşsizlik maaşı için binlerce vatandaşın araştırmaları hız kazandı. Konuya ilişkin açıklamanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geldi.
İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN TARİH BELLİ OLDU!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?
İşsiz kalan neredeyse her insanın isteği işsizlik maaşı almaktır. Çünkü işsizlik maaşı hiç değilse yeni iş alana kadar kişilerin hayatlarını idame edebilmelerinde yardımcıdır. İşsizlik maaşı almak sanıldığı kadar basit değildir. Kişilerin işsizlik maaşı almaya uygun olup olmadıkları çok önemlidir. İşsizlik ödeneği işsiz kalan her bireye verilmez. İşsizlik maaşı alabilmek için belirli adımlara uymak gereklidir. İşsiz kalan kişilerin araştırdıkları işsizlik maaşını alabilmek için ilk yapmak gereken başvuruda bulunmaktadır. Eğer işsizlik maaşı almak isteniyorsa kişinin uygun bir şekilde işsizlik maaşı başvurusunda bulunması gereklidir. İşsizlik maaşının alınabilmesi için izlenilmesi gereken adımlar şunlardır: