110 milyar yapılandırıldı ilk taksit 1 Mart’ta

Milyonlarca vatandaşa büyük fırsat olarak sunulan borç yapılandırma başvuruları sona erdi. Toplam 7.7 milyon vatandaş 110 milyar liraya yakın borcunu yapılandırırken, 4.1 milyar lira tahsilat gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca borçları otomatik olarak silinecek olan Bağ-Kur'lu vatandaşlardan emekliliğe hak kazananların aylıkları da martta başlatılacak. Sosyal medya hesabından vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması kapsamındaki başvuru sonuçlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirtti. Elvan, "110 milyarlık alacak yapılandırıldı. Buna karşılık 4.1 milyar lira tahsil edildi" dedi. Borç yapılandırmasına ilişkin sonuçlar ise posta başvurularının kayda girmesinin ardından açıklanacak. Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Yapılandırma kapsamında ikinci taksit ödemeleri 31 Mart'ta yapılacak. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin düzenli yatırılması önem taşıyor.SGK'nın bankalarla yaptığı protokol kapsamında borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkânı sunulacak. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 31 Mart'a kadar ilgili bankalardan aylık yüzde 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Prim borcunu ödeyemediği için sigortalılık süresini dolduran binlerce çiftçi ve esnaf da emekli olabilecek. Öğrenim kredisini yapılandırmak için başvuran 2 milyon üniversite mezununun borç stresi, haciz korkusu bitecek.Borçlulara birçok avantaj sağlayan yapılandırma, Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı da getirildi. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanma imkânına kavuştu.Yapılandırma kapsamında prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar, yapılandırma kanunu kapsamında borçlarını sildirdikleri halde kalan süre yeterli geliyorsa emekli aylığı bağlatabilecek. Dilekçe vermeyenlerin prim borçları Sosyal Güvenlik Kurumu'nca şubat ayında otomatik olarak silinecek. Daha önceden dilekçe vermeyip de koşulları sağlayanların aylıkları mart ayından başlatılacak.Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr" veya "e-devlet - www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.