Doğu illerinden İran’la kapıları açın çağrısı

Koranavirüs salgını nedeniyle İran'la geçişlere tamamen ya da kısmen kapatılan Kapıköy, Esendere ve Gürbulak Sınır Kapıları'nın bulunduğu Van, Ağrı ve Hakkarili esnaftan "Kapılarımızı bir an önce açın, İranlı turist gelsin" çağrısı geldi.İran'ın bölge ekonomisinin can damarı konumunda olduğuna dikkat çeken söz konusu illerin ticaret ve sanayi odaları başkanları SABAH'a yaptıkları açıklamada "Gerekli önlemler alınarak kapıların açılmasını istiyoruz. Yoksa büyük sıkıntı yaşayan esnaflarımız kapısına kilit vurmak zorunda kalacak. Bölge ekonomisinde büyük kayıp var" diye konuştu.Ağrı Doğubeyazıt'ta bulunan Gürbulak'ta sadece TIR geçişlerine izin verilirken, Hakkari Yüksekova'daki Esendere'de ise TIR'ların yanı sıra Türkiye'ye yaya geçişlerine belli koşullarda izin veriliyor. Van'daki Kapıköy ise 24 Mart 2020'den bu yana tüm geçişlere kapalı. Bu durumun şehrin ekonomisinde büyük mağduriyet yarattığını söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Virüs nedeniyle Türkiye'de sadece Kapıköy tüm geçişlere kapatıldı. Bunu anlamak mümkün değil" diyerek uygulamaya bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu. Van'ın ekonomisinin yüzde 61'inin hizmet sektöründen geldiğine vurgu yapan Takva, şunları kaydetti: "Van'ın ticari hayatında İranlı turistin büyük yeri var. İran'dan İstanbul'a havayolu ile gelmek serbestken, karayolu ile sınır kapılarından girmek yasak. Şehrimiz bu karardan dolayı büyük kan kaybediyor."Kapının açılmasıyla yılda 500 bin İranlı'nın Van'ı ziyaret etmesini beklediklerini söyleyen Takva, hizmet sektörünün yanı sıra otellerin de ciddi bir gelir kaybı yaşadıklarını kaydetti. Bir İranlı turistin ortalama 750 dolar harcama yaptığı bilgisini veren Necdet Takva, "Bu bizim için yılda 375 milyon dolarlık geliri ifade ediyor. Sınır ticareti ile bu sayı 415 milyon dolara çıkıyor. Otellerimiz kapalı. Razi'ye açılan Kapıköy geniş bir coğrafyanın kapısını Van'a açıyor. Ciddi bir turizm ve ticaret potansiyelini kaybettik" dedi.Esendere'nin TIR geçişlerine açık olduğu bilgisini veren Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, "Bu durum Yüksekova ve Hakkari için büyük bir kayıp. İran'dan ilçemize günübirlik gelen turistler esnaftan alışveriş yapıyordu. Özellikle giyim mağazaları ciddi müşteri kaybetti" dedi. Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan ise Gürbulak'ın sadece nakliye araçlarına açık olmasının bölgede büyük sıkıntılar yarattığını söyledi. Alpaslan, "Günübirlik gelen turistin 10 ile verdiği katkı ortadan kalktı" diye konuştu.