Gözler Nakdi ücret desteği ödeme tarihlerinde! Şubat ayı ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi ücret desteği ödemeleri yatırılıyor. Koronavirüs salgın sürecinde vatandaşların ekonomik düzeyini en üst seviyede tutmak için belli ödenek yardımları yapılıyor. Bu destek ödeneğinin belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırıldığı biliniyor. Peki, Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yapılacak? Şubat ayı ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde Nakdi ücret desteği ödemeleri son günlerde sıkça araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler her ay belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatmaya devam ediyor…