Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

"Bunu aktif bir şekilde kullanacağız. Batı'dan-Avrupa'dan hem ülkemizden hem ülkemiz üzerinden Türk Cumhuriyetleri'ne veya İran tarafına bu şekilde trenler aktif şekilde gitmeye devam edecek. Ülkemizdeki demir yolunun ulaşımdaki payını yüzde 20'lere çıkarmayı düşünüyoruz. Ülke içinde de demir yolunda atılım var. Hızlı tren hatlarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Sanayi bölgelerine, limanlara demir yolu ağlarını bağlayıp, buradaki lojistik maliyetleri düşürmeye çalışıyoruz. Lojistik maliyeti şu anda yüzde 25'lerde, bunu yüzde 10 yaptığımızda hem ülkemize hem de vatandaşımıza katkı sağlayacaktır. Lojistik alandaki çalışmalarımızın 11'ini bitirdik, 10'unda çalışmalar devam ediyor."

Bakü-Tiflis-Kars hattında Gürcistan-Azerbaycan-Rusya-Kazakistan-Hazar Denizi geçişleri tarafında aktif bir hareketlilik başladığını vurgulayan Karaismailoğlu, İran ile Türkiye arasında demir yolunda önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Pakistan-Afganistan tarafıyla ilgili de çalışmaları olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde oraya da önem vereceğiz. Nahçıvan bağlantısının Kars'tan bir hatla ayrılması için projelerimiz devam ediyor. Burası da tamamlandığında farklı bir ulaşım güzergahı ortaya çıkacak gibi görünüyor. Nahçıvan hattı projesi çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık güzergah belli. Ülkemiz tarafındakini biz projelendiriyoruz. Azerbaycan-Nahçıvan arasındaki ulaşım koridoruyla ilgili de Azerbaycan tarafı çalışıyor. Onlar da önümüzdeki haftaya buraya geliyor. Bu konu gündeme gelebilir."