Günlük 160 ton süt ürünü bu tesiste işlenecek

Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini sürdüren Süt ve süt ürünleri fabrikası kısa sürede günlük kapasitesini 160 tona yükselterek, ihracat yapmayı hedefliyor.

İşletme sahibi Nevzat Ava, pandemi nedeniyle üretimlerinde düşüş yaşansa da günlük ortalama 5 ton yoğurt ürettiklerini, önümüzdeki günlerde kapasite artırımına giderek, 30 tona yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ile birlikte üretim tesislerini gezen Nevzat Ava, 12 personeli istihdam ettiklerini, bugünlerde sadece yoğurt üretimi yaptıklarını, önümüzdeki günlerde süt, ayran ve peynir çeşitlerini de üreterek ihracata yöneleceklerini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bin metrekare alanda üretim tesislerini kurduklarını, tesisi kurarken, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından da faydalandıklarını dile getiren İşletme Sahibi Nevzat Ava, yaptıkları protokollerle ürünlerini önümüzdeki günlerde yurt dışına da ihraç edeceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ise, OSB'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi 18 tesise destek verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2006 yılından beri uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında bugüne kadar Bitlis ilimizde bitkisel ürün işleme, hayvansal ürün işleme tesisleri anlamında toplamda 131 adet tesis yaptık. Bu program kapsamında vatandaşlarımıza yüzde 50 hibe desteği sağlıyoruz. 2020 yılında Bitlis'te toplamda 36 proje müracaatı aldık. Bunlardan 26'sı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görüldü. Bunların inşaat ve mekanizasyon işlerini tamamladık. İçinde bulunduğumuz tesiste 2020 yılında tamamlanarak üretime başlayan bir tesisimizdir. Bakanlığımızdan çiftçilerimiz ve üretici kardeşlerimize 70 milyon TL'ye yakın bir hibe desteği verilmiştir. Bitlis OSB alanında 18 adet tesis yaptık. Bunun 6 tanesi süt ve süt ürünleri işleme tesisidir. Bitlis ilimiz tarım ve hayvancılık kentidir. İlimizde her yıl 140 bin tona yakın süt üretimi mevcuttur. Bunun da 20 bin tonu sanayi tesislerinde işlenmek üzere bu tür tesislerimiz tarafından alınmaktadır. Bu tesislerimizde süt, yoğurt, kaymak ve peynir çeşitleri üretilmektedir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum."