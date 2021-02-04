Kanal İstanbul projesinde çalışmalar tam gaz devam ediyor. 2011'den bu yana dev projenin gündemlerinde olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, proje çalışmalarının bitmek üzere olduğunun altını çizdi. Bakan İsmailoğlu, "Buranın ihale yöntemiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yap-işletdevret modeli olabilir ama alternatif modeller de var. Projeye talip çok ülke var. Bu açık bir ihale olacak. 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak inşallah. 2021'de kazma vurmak için çalışıyoruz. Süreç devam ediyor" diye konuştu.Türkiye'nin Twitter ile ilgili yaptırımlarına değinen Karaismailoğlu, reklam yasağının başladığını ve peşinden bant daraltılması geleceğini vurguladı. Karaismailoğlu, "Biz bir temsilci ve muhatap istiyorduk. Uygunsuz ve kişilik haklarına saldıran mesajların önlenmesine yönelik, ülke güvenliğiyle ilgili bir konuydu. Siber güvenlik de bunun bir parçası. Süreç devam ediyor. Yaptığımız çok doğru bir iş. Avrupa ve başka ülkeler de bizimle birlikte aynı senaryoları uygulamaya başladı. Konunun önemini anladılar. Twitter'ın kendi bileceği bir iş. Onlar kim oluyor ki İçişleri Bakanı'mızın tweetini engelleyecek" değerlendirmesinde bulundu.Karaismailoğlu, 18 yılda 912 milyar liralık proje yaptıklarını ve bunun sadece yüzde 18'inin yap-işlet-devret modeliyle geliştirildiğini vurgulayarak, ilave kaynak yaratmak için bu modelin tercih edildiğini söyledi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 400 kilometre uzunluğunda olduğunu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bir ihtiyaçtan doğduğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Bu projeyi bitirmek için 8.5 milyar dolarlık bütçe gerekiyordu. Buna başlamak kadar kısa sürede bitirmek de önemli. Bolu Dağı Tüneli'ne 1990'da başlanmıştı ve 2002'de sadece yüzde 30'u tamamlanmıştı. Yap-işlet-devret ile yapım sırasında ülke öz kaynağından bir şey çıkmıyor. Yapımcı bunun üzerine finans ve işletme maliyetlerini de koyuyor. İş bittikten sonra sıfır gibi kara yollarına teslim edecek. Onun da bir maliyeti var. Bu geçiş garantisi ücretleri de işletme süresince yapılan masrafı geri almak için uygulanan bir formül."Karaismailoğlu, uydu konularında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, Türksat 5B uydusunu da SpaceX firmasının fırlatacağını söyledi. Karaismailoğlu, "2022'de kendi uydusuyla uzayda yer alan bir Türkiye olacak" dedi.PTT'nin uygun fiyatlı gıda satma haberlerine ilişkin ise Karaismailoğlu, PTT'nin ucuz gıda satmak gibi bir görevi bulunmadığının altını çizdi. Karaismailoğlu, PTT AVM'nin ise diğer online alışveriş siteleri gibi çalıştığını belirterek, üreticilerin burada kendi sayfalarını açıp oradan satış da yapabildiğine dikkat çekti. Karaismailoğlu, "PTT'yi özellikle kargo alanında önümüzdeki günlerde uluslararası prestijli bir marka haline getirmek için çalışmalarımız var. Amazon gibi olabilir. PTT kendi içerisinde bir reform süreci geçiriyor. Bitince önümüzdeki günlerde açıklama yaparız" ifadelerini kullandı.