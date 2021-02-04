Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu! İşte Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yapılacağı tarih

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat'ta yapılacak" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
IBAN BİLGİSİ EKSİK OLANLARIN ÖDEMELERİ PTT ARACILIĞIYLA YAPILACAK
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.
Bakan Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.