Sur Yapı’dan ‘Yarı yarıya’ kampanyası

SUR YAPI, hem ev ihtiyacı olanlar hem de yatırımcılar için yeni bir kampanya başlattı. "Yarı Yarıya" adındaki kampanya ile Sur Yapı, hem Antalya'da hem de İstanbul'daki projelerinden ev sahibi olmak isteyenlere fırsat sunuyor. Kampanya hakkında bilgi veren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: "Bu, kampanya ile özellikle inşaatı devam eden projelerimizde elimizi taşın altına koyuyoruz ve konut alıcılarına büyük bir imkan sağlayarak kampanya kapsamında ev tutarının yüzde 50'sini teslime bırakıyoruz" dedi.