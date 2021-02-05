Varlık Fonu doğrudan yatırım için sahaya iniyor

TürkiyeVarlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, 2020'nin fon için ağırlıklı olarak satın alma ve birleşme yılı olduğunu 2021'in ise enerji, madencilik ve petrokimyada doğrudan yatırımların başlama yılı olacağını kaydetti.Sönmez, "Doğrudan yatırımlar için artık sahadayız. Önümüzdeki 5 yıl içinde büyüklüğü toplamda yaklaşık 15 milyar dolar olan projelere başlıyoruz. 2020 bizim açımızdan bir satın alma-birleşme yılıydı. Türkiye'deki en büyük 10 işlemden 3'ünü biz gerçekleştirdik. Bu alan her zaman gündemimizde olacak. Ancak bu yılki asıl alanımız greenfield yatırımlar olacak" dedi. Afşin Elbistan santrali yatırımı için 7 Çinli firma ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Sönmez, bu yıl inşaat ihalesinin yapılacağını kaydetti. Sönmez, proje finansmanının Çinli firmalar tarafından sağlanacağını ve Varlık Fonu'nun büyük ortak olarak projede yer alacağını belirtti. İskenderun'da kurulacak petrokimya tesisi için arazide zemin etütlerine başlandığını söyleyen Sönmez, "Kurulacak tesiste büyük ithalat kalemlerinin üretilmesini amaçlıyoruz. Projede stratejik yabancı ortak alacağız" diye konuştu.Sönmez, altın madenciliği ile ilgili olarak da, "Türkiye'nin 9 bin ton altın potansiyeli var. Biz yıllık 42 ton çıkarıyoruz. Bu rakamı 100-150 tona çıkarmayı amaçlıyoruz. Şu anda 20 ruhsat aldık ve potansiyeli yüksek bölgelerden çalışmalara başladık. Yabancı ortaklıklara sıcak bakıyoruz" dedi.SÖNMEZ, yılın ilk yarısında denetim süreçlerini tamamlamayı planladıklarını ve yılın ikinci yarısında eurobond piyasasına yeniden çıkmaya hazırlandıklarını belirtti. Sönmez, "Geçen yıl istediğimiz koşullar yoktu. O tarihten bu yana Türkiye'nin risk göstergeleri ve borçlanma maliyetleri düştü. Uzun vadeli borçlanma yapmak açısından yeniden Eurobond satışı yapmayı amaçlıyoruz" dedi