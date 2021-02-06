Antalya ve İstanbul yatırıma doymadı

TürkiyeOtelciler Birliği'nin (TÜROB) 2020 yılı yatırım raporuna göre, konaklama sektörü 2020 yılında salgın nedeniyle tarihinin en kötü dönemini yaşamasına rağmen yatırımlar açısından cazibesini kaybetmedi. Salgına rağmen 2020'de 137 yeni otel projesi için teşvik belgesi başvurusu oldu. 2020'de teşvik belgesi alan projelerin yatak kapasitelerine bakıldığında yatırımların neredeyse yarısı Antalya ve İstanbul'a yapıldı. Geçen yıl toplam teşvik değeri 4 milyar 65 milyon TL olan 31 bin 98 yataklı 137 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldı. Geçen yıl teşvik belgesi başvurularının parasal tutarı bir önceki yıla göre yüzde 7 gerilerken, proje sayısı yüzde 19, yatak kapasitesi yüzde 1.2 artış gösterdi. 2019'da toplam 30 bin 727 yatak kapasiteli 115 otel projesi için 4 milyar 353 milyon TL tutarında teşvik başvurusu yapılmıştı.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu dönemde yapılan otel yatırımlarının oda başına maliyetinin 183 bin 404 TL, toplam yatırım maliyetinin ise 5 milyar 704 milyon TL olduğu hesaplandı. Yeni yatırımlarda Antalya ve İstanbul'un ezici ağırlığı devam etti. Anadolu'nun ise yavaşladığı gözlendi. Teşvik belgesi alan projelerin 24'ü Antalya'da, 18'i İstanbul'da yer aldı.