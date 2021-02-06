Büyük devletler büyük projeler yapar

Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün önemli aşamalarından biri olan kedi yolunun montajının tamamlanmasıyla köprünün silüeti ortaya çıktı. İki kıta arasında uzanan ve toplamda 4 bin 330 metrelik uzunluğa sahip dev yatırımı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kedi yolu üzerinde ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. Burada olmanın kendisi için çok büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Ancak büyük devletler böyle büyük projeler yapar. Bu yatırımın bölgenin istihdamı ve ekonomisine büyük katkısı olacak. Asya'yı Avrupa'ya yeniden bağlıyoruz. Bu devletin stratejik aklının ürünü bir proje" diye konuştu.İnşaatın sıradaki aşamalarında, köprünün ana halatlarının çekilmesi ve askı halatlarının montajı var. Proje doğrudan ve dolaylı etkileri ile toplamda 14.5 milyar euroya eşdeğer ekonomik değer üretecek. Köprünün dünya ile ulaşımın her modunda bağlanan ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelen Türkiye'ye kazandırdıkları en büyük projelerden biri olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, ''Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün, 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmaları hızla sürdürüyoruz" dedi. Projenin tasarrufa büyük katkı sağlayacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Yıllık zaman tasarrufu 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi. Köprü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini altı dakikaya kadar indirecek.Projenin inşaat çalışmaları Daelim, Limak, SK&EC ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülüyor. 1915 Çanakkale Köprü'sünün 'göz bebeği' projelerinden biri olduğunu söyleyen Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Çanakkale Boğazı'na bir köprü inşa edilmesinin asırların hayali olduğuna vurgu yaptı. Özdemir, şunları söyledi: "Dünya mühendislik tarihinin önemli bir sayfası Türkiye'de yazılıyor. Pekin'den Londra'ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı yapıyor. Çin ve Avrupa arasındaki ticaretin 5-6 yıl içinde günde 2 milyar doları geçmesi bekleniyor. Bu da yatırımı daha da önemli bir konuma getiriyor."1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ve 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak. Köprünün ayakları arasındaki 2023 metrelik orta açıklık, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yılı'nı sembolize edecek. Deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni sembolize edecek.PROJENİN Güney Koreli ortaklarından Daelim firmasının İnşaat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Young Jin Woo "1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nde çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bugün projemizin önemli bir aşaması olan kedi yolunu tamamladık. Yakın zamanda da ana halatların çekimine başlayacağız" dedi. Woo, projenin sadece içinde yer aldığı bölgenin değil, Türkiye'nin ekonomisine de büyük katkı sağlayacak önemli bir ulaşım ve altyapı yatırımı olduğunu ifade etti.