Faiz indirimini uzun süre gündemimize alamayacağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, uzun süre faiz indirimini gündeme almalarının olası görünmediğine dikkat çekti. Ağbal, "Orta vadeli enflasyon hedefimiz olan yüzde 5 oranının oldukça uzağındayız. Ocak Enflasyon Raporu'nda sunduğumuz tahminler bu hedefe 2023 yılında ulaşabileceğimizi göstermektedir. Bu nedenle, para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Reuters'a açıklamalarda bulunan Ağbal, salgının bankaların aktif kalitesindeki olumsuz etkilerinin ise sınırlı kalabileceğini söyledi. Ağbal "2019 sonunda yüzde 5.4 olan tahsili gecikmiş alacak (TGA) oranı, büyük ölçüde kredi genişlemesi ve TGA sınıflama sürelerinin uzatılması sonucu mevcut durumda yüzde 4.1'e geriledi. Yakın izlemedeki kredilerin toplam kredilere oranı da 2019 yılsonundaki yüzde 11.1 seviyesinden 2020 sonu itibarıyla yüzde 10.3'e geldi. Salgının bankaların aktif kalitesindeki olumsuz etkilerinin göreceli olarak sınırlı kalabilir" dedi. "Rezerv artırma stratejimizde diğer ülke merkez bankalarıyla swap anlaşmaları bulunmuyor" diyen Ağbal, "Swap anlaşmaları Merkez Bankası rezervleri üzerinde de dolaylı olarak artırıcı yönde bir etki yapmaktadır. Ancak, önümüzdeki süreçte; Merkez Bankası olarak rezerv artırma stratejimiz içinde diğer ülke merkez bankaları ile swap anlaşmaları yapılması yer almamaktadır. Bunun yerine, para kur stratejimiz içinde de açıkladığımız üzere, uygulamakta olduğumuz sıkı para politikasına kararlılıkla devam etmek suretiyle güçlü bir dezenflasyonist sürecin oluşması ve kalıcı hale gelmesi sonucunda Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurtiçi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yaparak rezervlerimizi artıracağız" şeklinde konuştu.