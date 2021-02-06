Hizmet ihracatı da alacak sigortası kapsamına girdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 2020 yılı faaliyet sonuçlarını değerlendirerek, 2021 yılı hedef ve stratejilerini paylaştı. Pandemi döneminde ihracatçının yanında olduklarını ifade eden Pekcan, "2020 yılında 4.4 milyar dolar tutarındaki 5 bin 526 kredinin vadesi uzatıldı. Döviz reeskont kredilerinde maksimum vade 360 günden 720 güne çıkartıldı. Bu şekilde uzun vadeli 4 milyar dolar döviz reeskont kredisi kullandırıldı. Salgının ekonomiye etkilerini hafifletmek amacıyla ihracatçılarımıza sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7.9 milyar lira kullandırım gerçekleştirdik" diye konuştu. Türk Eximbank'ın 2021 hedeflerine değinen Pekcan, "Bu yıl toplam ihracat desteğimizi geçen yıla göre yüzde 11 artırarak 50 milyar doların üzerine, ihracat destek oranını da yüzde 27.7'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi. Öte yandan, bu yıl sigorta programları tanıtım faaliyetleriyle Türk Eximbank sigorta koruması altına alınan ihracatçı sayısını artıracaklarını dile getiren Pekcan, "Hizmet ihracatını da alacak sigortası kapsamına alıyoruz" ifadesini kullandı.