Türkiye yönünü uzaya çeviriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "20 yıllık hayalimiz olan Türkiye Uzay Ajansı'nı 2018 Aralık ayında kurduk. Milli Uzay Programı'nı ise bu yılın ilk yarısında ilan ediyoruz" sözleri ile kamuoyuna müjdelediği programın tarihi netleşti. 10 yıllık uzay vizyonunu oluşturacak metin 9 Şubat'ta açıklanacak.Türkiye'nin kabiliyetleri, insan kaynağı ve hedefleri ışığında stratejilerin geliştirildiği program çerçevesinde üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirlikleri tesis edildi. Bu kapsamda uzay adamı yetiştirmek için çalışma başlatılacak. Gençlerin uzay çalışmalarına ilgilerini artıracak programlar düzenlenecek. Bunun yanı sıra uzay alanında ikili ve çok taraflı işbirlikleri de geliştiriliyor. Şimdiye kadar Ukrayna, Kazakistan ve Macaristan ile uzay alanında işbirliği anlaşması imzalayan Türkiye, bu alanda daha yakın çalışmak isteyen İtalya, İspanya, Çin, Rusya ve Japonya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 16 ülkeyle görüşme trafiğini sürdürüyor. Son bir yılda uzay alanında önemli yatırımlara imza atıldı. Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı bilim merkezi olan Bursa Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi açıldı. 4 bin metre kare kapalı alana sahip olan merkeze 130 milyon liradan fazla yatırım yapıldı. Dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olacak Doğu Anadolu Gözlemevi de faaliyete geçmek için gün sayıyor. İçinde 4 metre çapında bir teleskop barındıracak gözlemevi uzay çalışmalarına önemli katkı sunacak. Ankara Kazan'da kurulumu devam eden Uzay Ajansı OSB'si bünyesinde ise uydu fırlatma rampaları, uzay istasyonları ve modern teknolojilerin geliştirilmesi konularında çalışılacak.