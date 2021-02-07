Hilton 2021’de 100 oteli aşacak

Dünya genelinde bir milyon odaya ulaşan Hilton Grubu, Türkiye'de de hedef büyüttü. 2020'de küresel salgın Kovid-19'a rağmen Türkiye'deki yatırımlarını aralıksız sürdüren Hilton, geçen yıl 10 yeni otel anlaşmasına imza attı.Double Tree, Garden Inn, Hampton, Conrad, Hilton ve Curio olmak üzere altı markası bulunan grup, 2020'de lüks segmentte yer alan LXR markasını da Türkiye'ye taşıdı. Hali hazırda 68 otelle hizmet veren Hilton Türkiye, 2021'de sayıyı 100'ün üzerine taşımayı planlıyor.Türkiye'nin küresel ölçekte halen en çekici turizm destinasyonlardan biri olduğunu söyleyen Hilton Türkiye Yatırım Yönetici Direktörü Tuğrul Temel, "Hali hazırda hizmet veren 68 otelimiz var. Pandeminin yaşandığı 2020 yılında 10 yeni projenin duyurusunu gerçekleştirdik. Bunlardan üçü hizmete açıldı ve Bodrum'da misariflerini kabul etmeye başladı. Bunlara ek olarak İstanbul'da üç ve bölgesel lokasyonlarda dört otel anlaşmasına daha imza attık" dedi. Duyurusu yapılan 10 yeni projeyle geliştirme aşamasında 28 otellerinin bulunduğu bilgisini veren Temel, "Türkiye'de hizmet veren ve geliştirme aşamasında olanlarla birlikte toplam 96 otelimiz var. Bunların oda sayısı 17 bini aşıyor. Gelecek yıl en az 5 otelimizin açılacağını söyleyebilirim ki bu rakam devam eden inşaat süreçlerindeki gelişmelere göre artabilir de... 2021 sihirli 100 rakamına ulaştığımız yıl olabilir" ifadelerini kullandı.Avrupa'daki odalarının yaklaşık yüzde 15'inin Türkiye'de bulunduğunu aktaran Temel, "2020'de portföyümüzü genişletmek için yaptığımız yeni anlaşmalara Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyen pazarlarından biri oldu" diye konuştu.Hilton Grubu'nun dünyada 18 markayla hizmet verdiğini hatırlatan Temel, şöyle devam etti: "Double Tree, Garden Inn, Hampton, Conrad, Hilton markalarına 2019 yılında Curio'yu ekledik. 2020'de ise lüks segmentte yer alan LXR Hotels&Resorts markasını getirdik ve marka sayımız 7'ye çıktı."2020'ninturizm sektörü için zor bir yıl olduğunu hatırlatan Temel, "Ancak Hilton Türkiye için büyüme perspektifinden baktığımızda, yeni anlaşma sayısı olarak en iyi yıllarımızdan biri oldu. Bu da yine yatırımcıların kısa vadede yaşanan zorluklara değil, Türkiye'de sektörün sunduğu uzun vadeli fırsatlara odaklandıklarının bir göstergesi" dedi.2021'de aşıların da devreye girmesiyle birlikte seyahat hareketinin başlayacağını aktaran Temel, "Bu çerçevede de hem yatırımcıların hem de konukların Hilton Clean Stay gibi standart belirleyici uygulamaları hayata geçiren, güvenilir uluslararası markaları öncelikli olarak tercih edeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.