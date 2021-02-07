Son dakika: Kafe restoran desteği başlıyor





Bu destekten 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla geçen yılki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.