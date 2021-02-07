Turkish Cargo’ya büyük ödül

Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Air Cargo News Awards 2020'de Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçilen Turkish Cargo, Singapur merkezli olan Payload Asia'da 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' seçildi.Salgın nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ödül töreninde 15 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. Ödül kazananlar kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanları tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirlendi.Kargodan sorumlu THY Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, "Yıl boyunca aldığımız global nitelikli ödüller, hizmet kalitemize, operasyonel mükemmelliğe, yenilikçi ve müşteri beklentilerini aşmaya yönelik standartlarımıza ve sürdürülebilir başarılarımıza işaret eden önemli bir kilometre taşıdır. Küresel anlamda en geniş uçuş ağına sahip olan markamız, kurduğu hava kargo köprüleri ile çok önemli taşımalar gerçekleştirmeye devam edecektir. Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir" dedi.