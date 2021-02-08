İnternet aboneliğiyle ilgili emsal karar! Milyonları ilgilendiriyor...

'ALINMAK İSTENEN ÜCRET HUKUKA AYKIRI'

Avukatı Emre Akman da Onur Kızılçay'dan alınan cayma bedelinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnterneti alırken belli bir bedel karşılığında alıyoruz ve verdiğimiz ücretin karşılığını da almak istiyoruz. Eğer ki internet sağlayıcıları, belirtilen hizmeti veremezse haliyle caymak istiyoruz. Ancak bu internet sağlayıcıları tüketicinin bu haklı gerekçesini göz ardı ederek, 'cayma bedeli' adı altında ücret talebinde bulunuyor. Bu tüketici kanununa göre açıkça aykırılık teşkil ediyor. Müvekkilim internet sağlayıcısından gerekli verimi alamadığı için 15-20 defa müşteri hizmetlerini arıyor. Müşteri hizmetleri hep müvekkilimde suç bularak kablolarınız eski, modeminiz esik gibilerinden taleplerde bulunuyorlar. Müvekkilim hepsini yerine getiriyor; ancak herhangi bir düzelme olmuyor. Bunun ardından müvekkilim taahhüdünün iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. İnternet sağlayıcı da bunun üzerine 1200 TL'lik cayma bedeli çıkarıyor."