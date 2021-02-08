Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Yeni teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanatlı Güdüm Kiti'nin (KGK) yeni teslimatlarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldığını açıkladı.
Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 8, 2021
Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yapıldı.
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz. Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yapıldı" dedi.