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Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Yeni teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı , 'nin (KGK) yeni teslimatlarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldığını açıkladı. Demir, Twitter'dan paylaştığı mesajında bir video da paylaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 15:25 Son Güncelleme: 8.2.2021 15:27 ABONE OL
Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Yeni teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanatlı Güdüm Kiti'nin (KGK) yeni teslimatlarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz. Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yapıldı" dedi.

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Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Yeni teslimatları yapıldı
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