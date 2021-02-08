TMO’dan besiciye uygun fiyatlı yem

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, gıda fiyatlarındaki artışla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla besici ve yetiştiricilere uygun fiyatlarla mısır ve arpa satışı yaptıklarını belirtti. Dünyada yem hammaddelerinin fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu dile getiren Güldal, şöyle devam etti: "İhracatçı ülkeler de bu alımlar neticesinde fiyatlarını yükselterek satış yapma eğilimine girdi. Biz özellikle arpa satışlarımızı 3 ay vadeli olarak üreticilerimize sunabiliyoruz. Çok uygun fiyatlarla, piyasada tonu bin 650 lira olan arpayı bin 525 liradan satıyoruz" dedi.