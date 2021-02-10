Araçlara özel ‘marka kasko’ dönemi

Aksigorta, Tofaş ve çatısı altındaki markalarla işbirliğine gitti. Firma, FIAT, Alfa Romeo ve Jeep markalarına özel Marka Kasko ürünü sunacak. Sabancı Holding iştiraki olan Aksigorta'nın Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, "Mevcut kasko içeriğimizi, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda Türkiye otomotiv sanayinin öncü kuruluşu Tofaş ile işbirliği yaptık. Türkiye'de Tofaş tarafından temsil edilen FIAT, Alfa Romeo ve Jeep markalarına özel olarak Marka Kasko ürünü geliştirdik" diye konuştu.Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin ise "Tofaş olarak en önemli önceliklerimizden biri müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en iyi deneyimi sunmak. Müşterilerimize, yetkili servis ve orijinal parça ile onarım güvencesi sağlayan Marka Kasko'yu devreye alıyoruz. Bu işbirliği ile Fiat, Alfa Romeo ve Jeep müşterilerimiz, olası risklere karşı geniş sigorta teminatları ile güvende olabilecek" dedi.