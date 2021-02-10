Dolarcılara kötü haber... Dev bankalar düşürüyor

Ekonomide ve yargıda reform söylemleri ile Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlı adımları, Türk varlıklarındaki pozitif ayrışmayı desteklerken, yabancı bankalar da döviz kuru tahminlerini iyice aşağı çekmeye başladı. İngiltere merkezli dev finans kuruluşu HSBC, 7.10 lira olan 2021 yılsonu dolar/TL beklentisini 6.50 TL'ye düşürdü. Şubat başında İsviçreli banka UBS ve Credit Suisse kısa vadede kurun 7 TL'ye kadar gevşeyebileceğini belirtmişti. Citigroup da dolar/TL'nin 7'nin altına inmesini beklediklerini vurgulamıştı. 2021 yılsonu enflasyon tahmininin aynı seviyede tutulması, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının devam edeceğine ilişkin mesajları, TL'nin diğer gelişen ülke paralarına göre daha güçlü duruş sergilemesine neden oluyor. Analistler, doların kısa süre sonra 7 TL'nin altına gerileyeceği görüşünde.Dolar/TL tahminini 6.5 TL'ye çeken HSBC, cari açıkta düşüş ve dolarizasyon eğilimindeki yavaşlamayı kurdaki aşağı yönlü revizyonuna gerekçe gösterdi. Kurum "Dolarizasyonun terse dönmesi ve sermaye akımları Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirmesine kapıyı aralayabilir. Bize göre şeffaf, uygun bir döviz alım programı TL aleyhine etki yaratmaz" açıklamasında bulundu.YATIRIMCI toplantıları çerçevesinde ekonomistlerle bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bankanın döviz kuru düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayabileceğini söyledi. Ağbal, "Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurtiçi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesiyle birlikte döviz alım ihaleleriyle rezervlerimizi artıracağız. Şartlar oluştuğunda, planımızı da açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Kurun gecikmeli etkilerinin zaman içinde azalacağını belirten Ağbal, "Döviz alım ihaleleri arz ve talep gelişmelerine göre başlatılacak" mesajı verdi. Kalıcı fiyat istikrarının en önemli görevleri olduğunu belirten Ağbal, "Bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevemizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir. 2023'e kadar para politikasını sıkı bir duruşla, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız" dedi. Swap kısıtlaması konusunda BDDK ile yakından çalışıldığı ve gerekirse kademeli adım atılacağı da belirtildi.