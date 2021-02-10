İBB'den partizanlikta son nokta! AK Partili Belediyelere yardım etmedi

İstanbul'u önceki gün vuran lodosta meydana gelen çatı uçmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeleri arasında nasıl çifte standart uyguladığını bir kez daha gözler önüne serdi. İBB'nin çirkin tutumu, İstanbul'da lodos afetine en çok maruz kalan ilçelerin başında gelen Esenler'de bariz bir şekilde ortaya çıktı. Esenler Belediyesi'ne gelen toplam 86 şikayetten büyük bir kısmı çatı uçması oldu. Her başvuruyu değerlendiren Esenler Belediyesi hemen tehlike arz eden olumsuzlukları ortadan kaldırdı ve sokakları trafiğe açtı, gerekli temizlikler yapıldı.



İTFAİYE: İLÇE BELEDİYESİNİ ARAYIN



Ancak bazı binaların çatıları sokaklara düşmeden ya başka bir yüksek katlı binanın çatısına uçtu ya da aynı binanın üzerinde sarkık kaldı. Yüksek merdivenli itfaiye araçlarının müdahalesi gereken, Esenler Belediyesi'nin o an için çözüm üretemeyeceği durumlarda vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul İtfaiyesi'ni arayarak yardım istedi. Daha önceki yıllarda bu gibi afet durumlarında anında müdahale eden İstanbul İtfaiyesi bu sefer sebep göstermeksizin arayıp yardım isteyen vatandaşlara, "Bizim böyle bir çalışmamız yok, ilçe belediyesini arayın" cevabı verdi.





BÖYLE Mİ 16 MİLYONU KUCAKLIYOR



İstanbul İtfaiyesi'nin kendi uhdesindeki problemi çözmeyerek topu Esenler Belediyesi'ne atması vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı ve, "İBB afet durumunda bile partizanlık yapmaya, çifte standart uygulamaya başladı. Başkan İmamoğlu böyle mi 16 milyonu kucaklıyor? Her geçen gün gerçek yüzlerini gösteren bir uygulamaları çıkıyor. Gerçekler saklanamaz " diyerek tepki gösterdiler.



ESENLER BELEDİYESİ SORUNU ÇÖZDÜ



İtfaiyenin bu tutumu karşısında Esenler Belediyesi de sorumluluk alanında olmamasına rağmen özel şirketlerden araç temin ederek ilçede fırtınadan etkilenen 10'dan fazla çatıya müdahale etti ve vatandaşların mağduriyetlerini giderdi. Diğer taraftan mağdur olan vatandaşların zararlarının giderilmesi için AFAD ile ilgili görüşmeler yapan Esenler Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ile birlikte koordine içinde zarar tespitlerine de başladı.