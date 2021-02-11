4.5G kapsamı yüzde 95'e ulaştı! Mobil baz atağı sürüyor...

Türk Telekom, 8 ili bünyesinde barındıran Adana Bölge Müdürlüğü'nde 2000'inci mobil sahasını hizmete açtı. 4.5G kapsaması bölge genelinde yüzde 95'ye yükseldi.

Yüksek teknoloji alanındaki yatırımlarına devam eden Türk Telekom, Türkiye'nin güneyindeki 8 ilin bağlı olduğu Adana Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2000'inci mobil sahasını hizmete açtı. Türk Telekom Adana Bölge Müdürlüğü; Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Niğde ve Kilis illerini kapsıyor.

4.5G kapsaması bölge genelinde yüzde 95'ye yükseldi

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Millî sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin dört bir yanına yatırımlarımızı artırdık. Bu çerçevede ülkemizin güneyinde bu yıl 104 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı 2000'e çıkardık. Bu yatırımlarla bölge mobil şebekemizde 2G'de yüzde 99, 3G'de yüzde 97 ve 4.5G'de yüzde 95 nüfus kapsaması sağladık. Bölgede yaşayanlar artık çok daha konforlu bir iletişim kurabilecekler."