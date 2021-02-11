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Altında ‘milyem’ değer dönemi

Giriş Tarihi: 11.2.2021 ABONE OL
Altında ‘milyem’ değer dönemi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşı korumak için altına standart getirdi. Bankalar müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları asgari olarak belirlenen "milyem" değerleri üzerinden değerleyecek. Yetkililer, "Şubeden şubeye, bankadan bankaya değişen uygulama bitecek" dedi. Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlenmesi anlamına geliyor. Bu değerin hesaplanması için altından yapılan maddenin içinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.

FAİZSIZ BANKACILIK ADIMI
BDDK bankalarca yapılacak repo işlemlerine ilişkin yönetmelikte de değişikliklere gitti. Faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun yöntemler ve finansal araçlar üzerinden gerçekleştirilen geri alma taahhüdü ile satım işlemleri, ters repo işlemleri, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun yöntemler ve finansal araçlar üzerinden gerçekleştirilen geri satma taahhüdü ile alım işlemleri yönetmelik kapsamına alındı. Hazal ATEŞ / ANKARA

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Altında ‘milyem’ değer dönemi
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