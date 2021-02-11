Başkan Erdoğan Uzay Tanıtım toplantısında anlatmıştı: İşte Türkiye’nin en büyük teleskobu

Geçtiğimiz günlerde Milli Uzay Tanıtım Programı'nda Erzurum'da yapımı devam eden gözlemevi hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobunun yapımının 2022 yılında sona ereceğini belirtti.