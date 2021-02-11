Değerli konut vergisinde beyan dönemi başladı... Kim ne kadar vergi ödeyecek?

Ev sahipleri için bu yıl itibarıyla yeni bir vergi gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmesi planlanan Değerli Konut Vergisi uygulaması bir yıl ertelenmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 15 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi ise beyan dönemi başladı. Beyannamenin hemen ardından ödemeler başlayacak. Değerli Konut Vergisi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek. Beyannameler 20 Şubat'a kadar verilecek, ilk taksit şubat sonuna kadar ödenebilecek. 2020 yılında bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar, bu vergiye tabi olacak. Peki ne kadar vergi ödeneceği nasıl hesaplanıyor? 5 milyon 227 bin TL ile 7 milyon 841 bin TL arasında olanlar, 5 milyon 227 bin TL'yi aşan kısmı için binde 3, 10 milyon 455 bin TL'ye kadar olanlar 7 milyon 841 bin TL'si için 7 bin 842 TL, fazlası için binde 6, 10 milyon 455 bin TL'den fazla olanlar 10 milyon 455 bin TL'si için 23 bin 526 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilecek.Mükelleflerin 1-20 Şubat arasında beyanname vermeleri gerekiyor. Beyanname için önce konutun bulunduğu belediyeden bina vergi değerini gösteren belge (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) alınması gerekiyor. Ardından taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine gidilecek. Birden fazla vergi dairesi bulunan illerde ve ilçelerde, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesi yetkili olacak.YANAN, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan konutların vergi mükellefiyeti, olayın gerçekleştiği tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer. Konutun bina vergi değeri vergi tutarının altında kalırsa mükellefiyet düşer.Bina vergi değerleri 5 milyon 145 bin TL, 6.3 milyon TL ve 6 milyon 825 bin TL olan 3 konut var. Ödenecek vergi şöyle:Birinci konut (5.145.000 TL): Vergi ve bildirime tabi değil.İkinci konut (6.300.000 TL): Muaf ve bildirime tabi.Üçüncü konut (6.825.000 TL): 5.227.000 TL'si muaf, kalan kısım için binde 3 vergi ödenecek. (6.825.000- 5.227.000*%03)Toplam ödenecek vergi: 4.794 TLELEKTRONİK beyanname sistemi de hazır hale getirildi. Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletilmeli.Mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar,Birden fazla konutu olanların verginin konusuna giren en düşük değerli tek taşınmazı,İdarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve TOKİ'nin maliki olduğu taşınmazlar,Elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan taşınmazlar ile elçilerin oturduğu konutlar, milletlerarası kuruluşlar ve temsilciliklerine ait taşınmazlar vergiden muaf olacak.