Sivas Belediye Başkanı projeleri teker teker anlattı! Sivas’ı şaha kaldıracak projelerin detayları SABAH’ta

Cumhuriyet tarihinin en yüksek merkez nüfusunu yakalayan Sivas'a yapılan projeler şehrin vizyonunu yükseltti. Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri olan Sivas'ın gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin ekonomik gücünü arttırarak turizm merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Başkan Hilmi Bilgin, pandemi döneminde esnaflara ve öğrencilere sağlanan desteklerden, devam eden Kızılırmak ve Kale projelerinden bahsedip 2'nci millet bahçesi ve kuraklık sorununa çözüm olacak projenin müjdesini verdi. Ankara'nın gücünü Sivas'a getireceğiz diyen Başkan Bilgin, "Bu sözü Cumhurbaşkanımızın Sivas'a olan sevgisine dayanarak söyledik. Cumhurbaşkanımızın her zaman desteklerini gördük. 2023'te Sivas'ı çok daha iyi bir noktaya getireceğiz" dedi.

ESNAFA BİN 500 TL DESTEK, ÖĞRENCİLERE 4 BİN TABLET

Pandemi döneminde Sivaslılara her türlü desteği sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde alınan kararlar doğrultusunda belli sektörlerde bazı iş yerlerinin kapatılması gündeme geldi. Biz de bu süreçte hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına Mart ayında genelge kapsamında esnaflarımızın tamamına Bin Türk lirası destek sağladık. Belediye kiracısı olan esnaflarımızın 3 ay kirasını almadık.

Aralık ayında 2'nci kısıtlamalarla birlikte uygulamamızı tekrar ettik. Genelge kapsamına giren tüm esnafımıza bin 500 Türk Lirası destek olduk ve kiraları 3 ay boyunca almadık. 2021 yılında belediye kiracısı olan esnaflarımıza zam yapmadık.

Belediyemiz sosyal yardım işleri müdürlüğümüz, bünyemizde bulunan Hayat Ağacı Derneği ile sosyal yardımlarımızı da arttırdık.

Eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek adına Sivas Belediyesi olarak il merkezindeki tablet ihtiyacı olan öğrencilerimize tablet dağıttık. Yaklaşık 4 bin öğrencimizin tabletlerini bir yıl internet paketi ile birlikte kendilerine ulaştırmış olduk."

EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK 2 ÖNEMLİ PROJE

Sivas'ta iki önemli projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Hilmi Bilgin, projelerle ilgili son gelişmeleri şu sözlerle anlattı:

Kızılırmak projemiz yaklaşık 3-4 yıldır Sivas'ın gündeminde olan bir projeydi. Bu konuda çevre şehircilik bakanlığımız ile birlikte projeye ilk kazmayı vurduk. Kızılırmak'ı temiz tutmak adına yapılan bir projedir. İç Anadolu bölgesine değer katacak büyük bir proje. Bu projenin 2021 yılında bitmesini bekliyoruz. Meblağ olarak daha hesaplama yamadık ama yaklaşık 300 milyonu bulmasını bekliyoruz.

Kale projesinin ise birinci etabı tamamlandı. Projenin, 2'nci ve 3'üncü etabını da 2023 yılında Cumhuriyetin 100'üncü yılında tamamlamayı düşünüyoruz. Bu iki proje tamamlandığında hızlı trenle birlikte de Sivas'ta oluşacak hareketlilik; Sivas esnafına, iş adamına, tüccarına da yarayarak ilimize ekonomik bir girdi sağlayacak."

MİLLET BAHÇESİ VE İSALE HATTI MÜJDESİ

"AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini, Sivas'ta uygulamaya devam edeceğiz" diyen Başkan Bilgin, yeni yılda Sivaslılara kazandırılacak 2 önemli projenin detayları ile ilgili şunları söyledi:

"İlk millet bahçemizi Cumhurbaşkanımızın katılımı ile açtık. 2'nci millet bahçemizi bu yıl açacağız. Sivas'ın tam merkezine, eski numune hastanesi bölgesine yapacağız. Millet bahçesi ve meydan projesiyle birlikte şu anda Türkiye'nin en güzel meydanlarından biri olan tarihi kent meydanını yaklaşık 5 kat büyüterek 125 bin metrekare alana getirerek Sivas'ın tarihini, turizmini tüm doğal güzelliklerini ortaya çıkarmış olacağız.

Bu sene eski soğukları Sivas'ta göremiyoruz. 4 Ocak'ta Sivas'ta hava 18 dereceydi. Şu anda Sivas'ta yoğun bir kar yağışının olması gerekiyordu. Bu kuraklıktan dolayı Sivaslı hemşehrilerimizin uzun vadede susuzluk sorunu çıkmaması adına Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğumuz görüşme yaptık. Görüşme neticesinde Hafik, Pusat-Özen Barajı'ndan, Sivas'ın su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na su isale hattı kuracağız. Bu projeyi 2021 yatırım programına aldık. Yaklaşık 300 milyon liralık proje. 2030 yılından sonra devreye girecek bir projeydi ama kuraklıktan dolayı öne aldık."

Fotoğraf: Saffet AZAK