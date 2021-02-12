Faizsiz konuta 100 milyon sermaye şartı

Faizsizkonut ve taşıt edindiren şirketlere yönelik yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Son dönemde gündeme gelen faizsiz konut şirketlerine yönelik düzenlemelere ilişkin detaylar ortaya çıktı. TBMM'ye verilen yasa teklifine göre bu şirketlere yönelik 100 milyon TL'lik sermaye şartı getiriliyor.Teklifte tasarruf finansman şirketlerinin müşterilerinden fon toplaması nedeniyle 50 milyon TL sermaye istenen faktoringe göre daha yüksek bir ödenmiş sermaye tutarı öngörülüyor. Ayrıca sermaye tutarının yeniden belirlenmesi için BDDK'ya da yetki veriliyor.