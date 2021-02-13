İngitere ticareti AB prangasından kurtuldu

Türkiye ile İngiltere arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (STA) sonra özellikle bazı sektörlerde ciddi ihracat artışı oldu. Avrupa Birliği'nin ortak politikalarından kurtulma dışında iki ülkenin ticaret konusunda işbirliğini artırma niyeti de bu artışlarda etkili oldu. İngiltere'ye yapılan halı ihracatı anlaşmanın ardından gelen ilk ay olan ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33.7 artış göstererek, 11.5 milyon dolara çıktı.Demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 33.6 artışla 45.8 milyon dolara, yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 33.2 yükselerek 4.6 milyon doları gördü. Söz konusu ülkeye yapılan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 30.8 artarak 7 milyon dolara, iklimlendirme sanayisi ihracatı yüzde 28.1 yükselişle 33.8 milyon dolara, makine ihracatı yüzde 27.5 artışla 24.4 milyon dolara yükseldi. Elektrik ve elektronik ürünlerinde yüzde 23.5 artışla 121.5 milyon dolarlık ihracat yapıldı kimyevi maddelerde yüzde 14.9 artışla 47.4 milyon dolara ulaşıldı.Bu yükselişte doğrudan STA'nın etkisi dışında pandemi nedeniyle Türkiye'nin öne çıkan bir pazar olmasının payı da var. Özellikle Uzakdoğu'yla tedarik zincirinde yaşanan bozulma sonrası firmalar Türkiye gibi pazarlara yönelmiş durumda. İhracatçıların genel görüşü ticaretin daha da artacağı yönünde. Her ne kadar ilk ayda yüzde 5.9'luk bir azalış yaşansa da iki ülkenin ticaretinin yılı artışla bitirmesi bekleniyor. Ocak ihracatı 784.4 milyon dolar olarak gerçekleşti.İstanbulDemir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye'nin pandemide ABD, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin tercih ettiği bir ülke haline geldiğini söyledi. Öztiryaki, "Hem uygun maliyetli hem de kaliteli ürün olarak öne çıkıyoruz. İngiltere de artı değer yarattığımız ülkelerden biri. Bu anlaşmanın sonucunda ortaya çıkan sonuç mudur? Bunu görmek için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Ama bizim ihracatımızın hiçbir zaman düşmeyeceğini söyleyebiliriz. Özellikle balıkçılık ve tarım konusunda, hizmet sektöründe ve kamu ihalelerinde de daha serbest olacağımız kesin. Daha rahat bir ticaret ortamı da oluştu" dedi.İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, anlaşma sonrası Türkiye'den İngiltere'ye yapılan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında artışın sektör için umut vaat ettiğini belirtti.Sezer, "İhracat artışı özellikle çipura ve levrek ihracatından kaynaklandı. AB'de tüketilen üç balıktan birisi Türkiye'den gidiyor. Ne yazık ki aynı şeyi beyaz et, yumurta gibi hayvansal mamuller için söyleyemiyoruz. Çünkü uzun süredir mücadele etmemize rağmen AB kapısı Türk ürünlerine kapalı. Bu pazarın açılması ihracatı hızlı bir şekilde artıracak" dedi.İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal, ihracat artışına ilişkin, "Halı sektörü olarak çok önemli pazarlarımızdan biri olan İngiltere'nin Brexit sürecinin ardından bu ülkeyle ticaretimizin sekteye uğramaması için bir serbest ticaret anlaşması yapılması çok önemliydi. Bu sayede zaten artış trendinde olan İngiltere'ye olan ihracatımız hız kesmeden devam edebiliyor. Yapılan anlaşmanın ocak ayındaki artışta da bu yönden son derece önemli etkisi oldu" dedi.Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, "İngiltere ile imzalanan STA'dan sonra iklimlendirme sanayi sektöründe İngiltere'ye yaptığımız ihracatta Ocak 2021 döneminde yüzde 28'lik bir artış sağladık. İngiliz tedarikçiler anlaşma sonrası ürünlerin hızlı gelmesinden dolayı bizi tercih etmeye başladılar. İngilizler artık bu ürünleri Uzakdoğu'dan almıyorlar. Anlaşma sonrası oradan aldıkları ürünleri de bizlerden almaya başladılar. Biz de iki ülke arasındaki ticareti daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Birleşik Krallık'a yapılan ihracatın ocakta bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 33.2 artarak 4 milyon 578 bin dolara yükselmesine ilişkin, "İhracat artışında STA'nın olumlu etkisi oldu. Şimdilik etkisi az da olsa ileriki aşamalarda tabii ki olumlu katkısı olacak. Biz bu ülkeye olan ihracatı daha da artırmak azmindeyiz. Birleşik Krallık'a daha çok yaş meyve-sebze ihracatı yapmaya çalışacağız. Birleşik Krallık'a yaş meyve- sebzenin hemen hemen tamamını ihraç ediyoruz. Bizim ihracatımız mevsimsel değişiklikler yaşayabiliyor ama genel anlamda İngiltere'ye narenciye, nar, üzüm, incir ve kiraz ihracatı yapabildik. İngiltere, bizim için önemli bir pazar ve STA bu noktada elimizi güçlendiriyor" dedi.