Köşeye sıkışınca 1 milyar dolar ayırdı

Avrupa başta olmak üzere birçok coğrafyada haber üreten yayıncılara para ödeme zorunluluğu gelen Google, köşeye sıkışınca yeni bir uygulama üretti. Google News Showcase (Haber Vitrini) adlı uygulamada, yayıncılar tarafından hazırlanan haberler yayınlanıyor. Uygulama, Avustralya'dan sonra resmi olarak İngiltere ve Arjantin'de de kullanıma açıldı.Bu yeni ürün, yerel, ulusal ve bağımsız yayıncıların daha sonra potansiyel abonelerin ilgisini çekmeye yardımcı olabilecek içerik sağlamayı amaçlıyor. Ancak bu uygulamanın yayıncılara karşı kaybedilen davaların ardından gelmesi de oldukça dikkat çekti.Özellikle de Google'ın çıkmakla tehdit ettiği Avustralya'dan başlaması da ilginç. 120'den fazla İngiltere'de, 40 adet de Arjantin'de olmak üzere yayın sayısında 450'ye ulaşacak.Google, İngiltere'de Archant, DC Thomson, Evening Standard , The Financial Times, Iliffe Media, The Independent, Midland News Association, New Statesman, Newsquest, Reach, The Telegraph ve Reuters, JPI Media dahil olmak üzere büyük medya kuruluşları ile imzaları attı. 120'den fazla İngiltere haber ve medya kuruluşu artık Google'ın Haber Vitrini bölümünde gösterilecek.Arjantin'de Google Haber Vitrini'nde Clarin, La Nacion, Perfil, Cronica, Cronista, El Economista, Diario Rio Negro, El Dia, La Gaceta ve El Litoral dahil 40 yayıncının yer alacağı belirtildi. Şirket, medyadaki büyük yayıncıların yanı sıra yerel ve bölgesel içerikleri de destekleyeceğini açıkladı.Haber Vitrini'nde yayıncılar özel panellere sahip olacak. Yayıncıların, Google Haberler uygulamasında, mobil web tarayıcılarında, haberleri sergileyen özel panelleri yer alacak. Özel panellerle kullanıcı bir makaleye dokunduğunda yayıncının sitesindeki habere gidebilecek. Google ayrıca kullanıcılarına yayın organının panellerini de gösterecek. Aynı zamanda "Sizin İçin" ve "Gazetelik" bölümünde önerilen paneller sunulacak. Google yeni servisi ile ilgili ödeme kanallı içeriği öne çıkararak büyük yayıncıların yeni aboneler kazanmasına yardımcı olacağını belirtiyor. Firma geçen yıl Avustralya'da ürünü piyasaya sürme planlarını erteledi ve kısa süre önce telif haklarını paylaşması istendiği için arama motorunu geri çekmekle tehdit etmişti. Google, yeni servisini 4 Şubat'ta devreye soktu.Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai, "Haber yayıncılarıyla 1 milyar dolarlık işbirliğimiz" adıyla bir yazı da yayınladı. Pichai Google'ın şu ana kadar verdiği desteklerden bahsettikten sonra "Ancak yapılacak daha çok şey var. Bugün Google'ın, haber yayıncılarıyla ortaklıklar ve haberlerin geleceği için yaptığı ilk 1 milyar dolarlık yatırımla uzun vadeli desteğimizi geliştirdiğini duyurmaktan gurur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu. News Showcase için Almanya, Brezilya, Arjantin, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da yaklaşık 200 önde gelen yayınla ortaklıklar imzaladık. Bu yayıncı kuruluşlar arasında ödüller alan Der Spiegel , Stern, Die Zeit, Folha de San Paulo, Band ve Infobae yanında bölgesel ve yerel olarak yayın yapan El Litoral, GZh , WAZ ve SooToday gibi firmalar var. News Showcase'i Hindistan, Belçika ve Hollanda gibi diğer ülkelere genişletmek için çalışırken yayınların sayısı da artacak" değerlendirmesinde bulundu.Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık, Google International ve Google Ireland hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısını 30 Mart'ta yapacak. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Google'ın arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkarmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi."