Son dakika: Marmara'ya yoğun kar yağışı geliyor! Bakan harita üzerinden uyardı

Buna göre, Marmara Bölgesi'nde yarın günün ilk saatlerinde başlaması öngörülen yoğun kar yağışının 15 Şubat Pazartesi günü sabah 06.00'ya kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale gibi bölge illerinin de yağıştan payını alacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat) ile kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olacağı öngörülüyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.