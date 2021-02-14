Rabobank’ın yeni dolar tahmini 6.8 TL

Merkez Bankası'nın attığı adımlarla dolardaki düşüş sürerken, yurtdışı kurumlar da ardı ardına dolar/TL için tahminlerini güncelliyor. Son güncelleme ise Hollanda merkezli Rabobank'tan geldi. Türk Lirası'yla ilgili değerlendirme yapan Rabobank EM FX Stratejisti Piotr Matys, "Dolar/TL'nin daha fazla düşmesi için alanı olduğunu düşünüyorum. 6.80 bir sonraki seviye olabilir. Tabii önce 7 seviyesinin kırılması lazım. Enflasyon da düşmeye başladı. Türkiye'nin küresel tedarik zincirinde daha büyük oyuncu olması gerekiyor" diye konuştu.