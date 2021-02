Sepetten 20 bin istihdam çıkacak

20 yıl önce 40 metrekarelik ofiste bir pasta siparişi ile yola çıkan Yemeksepeti, pandemi döneminde adeta rüzgârı arkasına aldı. Restoranlara getirilen kısıtlamalardan dolayı online siparişlerde yaşanan patlamayla tarihi bir çıkış yakalayan şirket, bugün günde 750 bin siparişle, 81 ildeki kullanıcılarına yemek yediriyor. Şirketin bünyesindeki online market siparişi hizmeti veren Banabi de pandemiyle adeta sipariş yağmuruna tutuluyor. 20 yılda 3 bin çalışana ulaşan şirket, 2020'de 5 bin yeni istihdamla bu sayıyı 8 bine çıkardı. Şirketin hedefi ise bu yıl 5 bin yeni istihdamla 13 bin çalışana ulaşmak. Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, 2022'nin sonuna kadar 20 bin çalışana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. 2015'te Yemeksepeti hisselerinin 589 milyon dolara Alman Delivery Hero'ya satışında payına düşen tutardan 27 milyon doları çalışanlarına dağıtarak dikkatleri üstüne çeken Aydın, "Her türlü çalışan hakkına saygımız sonsuz. Çalışanlarımızla, kullanıcılarımıza verdiğimiz hizmetle hep beraber büyümek istiyoruz" dedi.Saha çalışanı ve depoların yanı sıra Yemeksepeti ve Banabi'nin merkez ekiplerinde istihdamı artırdıkları yönünde bilgi veren Aydın, bu konuya verdiği önemi şu sözlerle anlattı: "Her tarafta büyüyoruz. Saha görevlisi arkadaşlarımızın eğitim profilleri ciddi anlamda yükseliyor. Onlar için hiçbir maddi-manevi destekten sakınmıyoruz. Saha görevlilerimizin yüzde 78'i 34 yaşın altında. Bu bakımdan genç istihdamına da ciddi katkı sağlıyoruz. Kadın saha görevlilerimiz var. Takım arkadaşlarımızı kimi zaman pozitif ayrımcılık yaparak kadınlardan seçiyoruz. İşini doğru yapan saha elemanlarımız asgari ücretin iki katına kadar kazanabiliyor." Kendisine de mail ve sosyal medya üzerinden günde 70-80 iş başvurusu geldiğini söyleyen Aydın, "Hepsine dikkat etmeye çalışıyorum. İK departmanımıza yönlendiriyorum" diye konuştu.Kuruluşlarından bu yana geçen 20 yılda çok şey yaşadıklarını söyleyen Nevzat Aydın, "Ekonomik krizler, darbe girişimleri oldu... Bir sürü şeyle uğraştık. Ama biz işimizi yapmaya devam ettik. Büyümemiz hiç hız kesmedi. Yüzde 50'nin altında bir büyüme yaşadığımızı hatırlamıyorum" şeklinde konuştu. Açık ara pazar lideri olduklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti: "Bizim en büyük müşteri kitlemiz öğrenciler. Uzaktan eğitim nedeniyle öğrencilerin evlerine dönmesiyle satışlarımızda düşüş oldu. Pandemi kaynaklı yaşanan artışla bu düşüşü karşıladık." 26 restoranla işe başlayan Yemeksepeti'nin sistemine kayıtlı restoran sayısı bugün 50 bine yaklaşmış durumda. Ayda ortalama 3.500 civarında restoran şirketin sistemine katılıyor.Handemi sürecinde getirilen kısıtlamalardan restoranların olumsuz etkilediğini söyleyen Nevzat Aydın, bu süreçte onların yanında olmaya özen gösterdiklerini belirtti. Aydın, şunları anlattı: "20 milyon TL'lik destek paketiyle restoranların finansal yüklerini bir nebze olsun hafifletmeye çalıştık. Ayda bir yaptığımız ödemeleri 15 günde yapıyoruz. Listeleme ücretini kaldırdık. Cüzdan uygulamasıyla verilen siparişlerden komisyon almıyoruz. Sektör dernekleri aracılığı ile desteklerimizi sürdürdük. TÜRES aracılığı ile 1.000 TL'lik karşılıksız kira yardımları yaptık. İndirim yağmurları adı altında farklı kampanyaları düzenledik. Bundan sonra da imkânlarımız ölçüsünde desteklerimizi sürdüreceğiz."Onlinemarket siparişi hizmeti veren Yemeksepeti Banabi için "Hayli iyi gidiyor" değerlendirmesi yapan Aydın, şunları kaydetti: "Amacımız Banabi'yi market ürünleri satan bir uygulama olmaktan çıkarıp, A noktasından B'ye dilediğimiz ürün ve hizmeti en hızlı şekilde götürebilen bir servise dönüştürmek. Bugün itibarıyla 2 milyondan fazla tekil kullanıcıya, 4 milyonu aşkın ürün ulaştırıyoruz. Hedefimiz kullancı sayısını 2-3 katına çıkarmak. Şu anda 26 şehre hizmet veriyoruz. Amacımız bu yıl 40 ili geçerek Anadolu'ya daha da yayılmak. Depo sayısını artırmak öncelikli hedefimiz.Bu hafta depo sayımız 189'a çıkacak, sene sonuna kadar 250'nin üstüne çıkmayı planlıyoruz. Her bir depo yaklaşık 40 istihdam demek." Anadolu'da her iki hizmetlerine de büyük ilgi olduğunu söyleyen Aydın, "Üniversite şehirlerinin bu tarafta öncü olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.Yemeksepeti'nin bir pazar yeri olduğunu ve restoran işine girmeyi düşünmediğini söyleyen Nevzat Aydın, "Kişisel olarak en büyük tutkularımdan biri değişik mutfaklar ve yemekler. Ancak bugüne kadar hiçbir restoran yatırımım olmadı, olması da söz konusu değil" dedi. Kendisinin de sıkı bir Yemeksepeti müşterisi olduğunu söyleyen Aydın, şöyle devam etti: "Anne yemeği ile aram çok iyi. Ancak ailem Bursa'da, ben ise İstanbul'da yalnız yaşıyorum. O yüzden de Yemeksepeti ile aram çok iyi, benim için ciddi bir alternatif. Ayrıca yemek yapmayı değil yemeyi seviyorum." Çalışan kadın sayısının artmasına paralel online yemek siparişinin arttığını söyleyen Aydın, "11 yaşında kullanıcımız da 80 yaşında kullanıcımız da var. Her kesime hitap ediyoruz" diye konuştu.Nevzat Aydın'ın verdiği bilgiye göre kebap, lahmacun, burger, döner ve pizza pandemide de kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler olmaya devam etmiş. Pandemide yeni restoran eklemelerinin en fazla Türk mutfağından olduğunu söyleyen Aydın, şunları anlattı: "Pandemide diğer ülkelerde siparişlerde fast-food ve dünya mutfağı tercih edilirken, bizde Türk mutfağı öne çıktı. Tekil restoranlara ve yerel lezzetlere büyük bir dönüş oldu. Pandeminin ilk döneminde fırında pişirilen lahmacun pizza gibi ürünlere ciddi bir yönelim vardı. O ürünlerin daha hijyenik olacağı düşünülerek siparişler arttı. Soğuk sandviç ve benzeri ürünlerde ciddi düşüş oldu. Ancak daha sonra bu durum dengelendi."