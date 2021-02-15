Markalardan AVM’ye yüksek gider tepkisi

PAndemideyaşanan ikinci dalganın etkisiyle alınan önlem ve getirilen kısıtlamalar perakende sektöründe yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ocak ayında kısıtlamalar nedeniyle yüzde 50-60 ciro kaybeden markalar, "Ortak alan giderlerini düşürün ya da sabit hale getirin" talebiyle AVM yönetimlerinin kapısını çaldı. Firmaların bir diğer talebi de tazminatsız çıkış hakkının tanınması için yasal düzenlemenin bir an önce yapılması. Markalardan gelen bu talep üzerine Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), Tescilli Markalar Derneği (TMD) başkanlarının bir araya gelerek sektörün sorunlarını masaya yatırdıkları öğrenildi. Taraflar, toplantıda gündeme gelen konuları yönetim kurullarında ele alarak 21 Şubat Çarşamba günü tekrar bir araya gelecek. Perakende cirolarında aralıkta başlayan kan kaybının 2021'de de devam ettiğini bildiren BMD Başkanı Sinan Öncel, "Ocak ayında yüzde 50-60 ciro kaybeden markalar için çözüm verimli mağazacılık" dedi. AVM yönetimleri tarafından desteklenen ve kolaylık gösterilen markaların bu kısıtlama sürecinde daha az kan kaybettiğini söyleyen Öncel, üyeleri arasında yaptıkları ankete göre AVM'lerde neredeyse kapanan kadar yeni mağaza açıldığını vurguladı. Özellikle ortak alan giderlerinin zaten kısıtlamalar nedeniyle ciddi bir gelir kaybına uğrayan markalarda ciddi sıkıntılar yarattığını söyleyen Öncel, "Burada şeffaflık talep ediyoruz. Bunu gayet şeffaf bir şekilde yapan, markalara yardımcı olan AVM'ler var. Ama yapmayanlar da var. Bu konuda herkes elini taşın altına koyarak üzerine düşeni yapmalı" diye konuştu.ALIŞVERİŞ Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, markaların temsilcileri ile bir araya geldiklerini söyledi. Taleplerin ortak alan giderleri ve tazminatsız çıkış üzerine yoğunlaştığını söyleyen Altaş, "Konuyu yönetim kurullarımızda ele alacağız. Önümüzdeki hafta tekrar taraflarla bir araya gelip değerlendirme yapacağız" diye konuştu. Ortak alan giderlerinin metrekareye göre 15 TL'den başlayıp 100 TL'ye kadar çıktığını söyleyen Altaş, "Sabit bir ortak alan tutarının belirlenmesi çok zor, üç kapısı olan AVM var, sekiz kapısı olan da var. Herkesin ısıtma gideri farklı. 440 AVM'den söz ediyoruz. Ama sıkıntılı bir dönemden geçerken herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.