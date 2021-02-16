5 ülkenin büyükelçilerinden KTO’ya ziyaret

Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo başkanlığında, temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Yeni Zelanda, İrlanda, Hırvatistan ve Estonya Büyükelçileri, KTO'ya bir nezaket ziyaretinde bulundu. 5 ülkenin Büyükelçilerini Başkanlık makamında ağırlayan KTO Başkanı Mehmet Gülsoy, Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve yüzyıllık sanayi tecrübesi olan kadim bir şehir olduğunu söyledi.

"TİCARETİMİZİ ÜST SEVİYELERE ÇIKARMA ARZUSUNDAYIZ"

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mehmet Gülsoy, 5 ülke ile 2020 yılında yapılan ihracat rakamları hakkında bilgiler vererek; "Slovenya ile Türkiye'nin toplam ticaret hacmimiz 1 milyar 960 milyon dolar, Kayseri ile Ticaret Hacmi 4 milyon 261 bin dolar, İrlanda ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi 1 milyar 504 milyon dolar, Kayseri ile ticaret hacmi 184 milyon dolar, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi 619 milyon dolar, Kayseri ile toplam ticaret hacmi 5 milyon 380 bin dolar, Estonya ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi 240 milyon dolar, Kayseri ile toplam ticaret hacmi 1 milyon 732 bin dolar, Yeni Zelanda ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi 135 milyon dolar, Kayseri ile toplam ticaret hacmi 670 bin dolar'dır. Bu ihracatımızın totalde yüzde 8'e yakınını bu 5 ülke ile yapıyoruz. Ticaret hacmini daha üst seviyelere çıkarma arzusundayız. İnşallah karşılıklı ziyaretlerle kazan-kazan mantığıyla birbirimize daha faydalı oluruz." diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ SELİGO: TİCARET HACMİ RAKAMLARI DÜŞÜK, YÜKSELTECEĞİZ

Ziyarette konuşan Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo ise; "Kayseri ile Slovenya arasındaki ticaret hacmi çok az. Benim görevim bu rakamı yükseltmek. Bizim Türkiye'de 9 fahri konsolosumuz var. Tekrardan bu fahri konsoloslarımızı organize etmeye başladık. Buradaki fahri konsolosumuzla Kayseri ile Slovenya arasındaki işbirliği alanlarını artırılabileceğini düşünüyorum. Slovenya olarak Kayseri'de sağlık turizmi konusunda bilgimizin olduğunu söyleyebilirim. Ağaç ve ağaç işleme ürünleri özellikle de kağıt ve kağıttan elde edilen ürünler. Bunlar bizim güçlü sektörlerimiz hem de Kayseri ile işbirliği yapabileceğimiz sektörler. Ticari ilişkileri geliştirmede kullanılan bir araç olan kardeşlik anlaşmalarının Slovenya ile Kayseri arasında da olumlu olacağını düşünüyorum. Ben Kayseri için hangi şehrin uygun olabileceğini araştırıp size söyleyebilirim." dedi.

BÜYÜKELÇİ CVİTANOVİC: TÜRKİYE AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK LOJİSTİK SEKTÖRÜNE SAHİP DENEYİMLİ BİR ÜLKE

Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'de Türk girişimcilerle Hırvatislanlı girişimcilerin değişik bir yöntem geliştirerek ticaret hacmini 3'e katladıklarını söyledi. Büyükelçi Cvitanovic, Hırvatistanda son zamanlarda gerçekleştirilen büyük projelerin Türk işadamları ile yapıldığını belirterek "Bir liman projesinde Türklerle birlikte çalışmaktayız. Bu COVİD'in doğurduğu bir fırsat diyebilirim. COVİD salgını sonrası İtalya limanları kapandı. Hırvat limanlarına yönelim oldu. Türkiye Avrupa'daki en büyük lojistik sektörüne sahip deneyimli bir ülke. Katma değeri yüksek ürünleri Hırvatistandaki firmalarla birleşip 3'ncü ülkelerle işbirliği yaparak ilerleyeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ MCGUINNESS: İNOVASYON VE GÜVENLİ ORTAMDA ÇALIŞMAYI DESTEKLİYORUZ

İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness'de gelecek fırsatları değerlendirmeye açığız diyerek şunları söyledi:

"Biz çok fakir ülkeydik. AB'ye üye olduktan sonra gelişmemiz devam etti. Türkiye'nin AB'ye katılması çok olumlu olacak. Bizim ülkemizde çok güçlü eğitim seviyesi var. Kayseri'de de bunun olduğunu görüyoruz. İnovasyon ve güvenli ortamda çalışmayı destekliyoruz. 2021 yılında işbirliğimizi daha fazla artırmak istiyoruz."

BÜYÜKELÇİ KOLK: TURİSTİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN ARTACAĞINA İNANIYORUM

Estonya Büyükelçisi Annely Kolk ise ziyarette bu toplantıların ikili ilişkilerde bir adım olacağını düşündüğünü belirterek, "İşbirliği yapmak için daha çok biraraya gelmeliyiz. Estonyalılar için Erciyes Dağının çok güzel bir turistik alan olacağını düşünüyorum. Antalya'ya gitmektense Kayseri'nin kültürel hazinelerini keşfetmek daha önemli. Turistik ve kültürel ilişkilerle ikili ilişkilerimizin artacağına inanıyorum." dedi.

BÜYÜKELÇİSİ HİNTON: TİCARET ANLAMINDA YÜKSEK BİR POTANSİYEL VAR

Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton'da Ticaret ilişkilerinin artırmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Hinton, iki ülkenin potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Ticaret anlamında da yüksek bir potansiyel var. İş yapan kendi firmalarımıza Kayseri'nin ne kadar iyi olduğunu ticaret ve işbirliğine açık olduğunu ileteceğim. Bir sonraki geldiğimde ticaret rakamlarındaki artıştan bunu anlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Büyükelçiler Kayseri Pastırmasının tadına baktı. Ziyaret, KTO Başkanı Gülsoy'un Büyükelçilere Kültepe-Kaniş Karum'da çıkarılan yazılı tabletlerin replikasını hediye etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.