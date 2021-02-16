Şahinbey İlçesinden bir yılda 533 bin kişiye 240 milyon TL destek

Gaziantep'in 930 bin nüfuslu Şahinbey ilçe belediyesi tarafından sağlanan destekler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediyesinin tablet kampanyasıyla kıyaslamasıyla dikkat çekti. Tek başına 50 bin tablet desteği sağlayan Şahinbey Belediyesi pandemi nedeniyle 2020 yılında 533 bin kişiye toplamda 240 milyon liralık destek sağladı.

Şahinbey Belediyesi olarak yıl boyunca vatandaşlara yardım yapan bir belediye olduklarını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, tablet bağışı ve diğer yardım çalışmalarıyla ilgili SABAH'a özel bilgiler paylaştı.

Tablet nedeniyle Cumhurbaşkanının örnek göstermesinden gurur duyduklarını söyleyen Başkan Tahmazoğlu, "Pandemi döneminde de gerek işini kaybeden vatandaşlarımıza, esnafımıza 2020 yılı içerisinde yaptığımız nakdi ve ayni yardımlarımızın toplamı 240 milyon 536 bin lira. Bu ciddi bir rakam; yani neredeyse bütçemizin dörtte birini vatandaşa yardım olarak harcamışız. Bugün harcamayacaksak ne zaman harcayacağız?" diye konuştu.

240 milyonu aşan desteğin 77 milyon 673 bin liralık kısmının nakdi yardım olduğunu bildiren Tahmazoğlu, "Ayni yardımların içinde 50 bin tablet de var. Aslında bunları da nakit olarak aldık ama vatandaşa ayni olarak verdiğimiz için o kalemde söylüyorum. En iyi markayı 6 aylık internet paketiyle birlikte aldık. Bu süreçte öğrencilerimize 130 bin adet spor ayakkabısı verdik. Yine öğrencilerimize eğitimde geri kalmamaları için büyük kısmı soru bankası ve yardımcı ders kitapları olmak üzere 3 milyon adet kitap dağıttık. Esnafımıza ve yanlarında çalışanlara, KOVID-19'dan eşleri vefat eden kişilere nakdi yardım sağladık. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza gıda kolisi dağıttık. Süreç boyunca isteyene sıcak yemek ulaştırdık. Böylece toplamda 240 milyon lirayı aşan bir desteği sağlamış olduk" dedi.

"EN İYİSİNİ, EN İYİ FİYATA ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilere uzaktan eğitim desteği için talimat vermesiyle harekete geçtiklerini söyleyen Tahmazoğlu, tablet alma sürecini şöyle anlattı:

"Milli Eğitim Bakanlığımız da Fatih projesi kapsamında isteyen belediyelerin KDV ödemeden bu kampanya katılabileceğini açıklayınca biz de Devlet Malzeme Ofisi üzerinden baktığımızda en iyi markayı talep ettik. O zaman kıyaslama yapmak için piyasadan aynı markadan bir tablet satın aldırdım. İnterneti paketi olmadığı halde bin 900 liraya geldi. Biz bunları DMO toptan aldığı için tanesini bin 200 liradan satın aldık. Daha doğrusu biz parasını Milli Eğitim Bakanlığına yatırdık, onlar satın aldı. Bu tabletler kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve okul müdürlerinin çalışmasıyla EBA'ya giremeyen, derslere katılamayan öğrencilere, her eve birer tane olmak üzere dağıtıldı. Biz sadece ücretini ödedik, satın alma ve dağıtımını tamamen Milli Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı yaptı."

ÖĞRENCİ, ESNAF, İŞÇİ, POLİS, SAĞLIKÇI…

Belediyenin diğer sosyal yardım kalemlerini de anlatan Başkan Tahmazoğlu, yapılan yardımlar ve ulaştığı kişi sayısıyla ilgili olarak da, "240 bin öğrenciye kitap, 130 bin bin öğrenciye spor ayakkabısı, 50 bin öğrenciye de tablet dağıttık. Esnaflarımıza, 8 bin yoksul aileye, 18 bin emniyet ve sağlık mensubuna yardımlarımız oldu. 95 bin gıda kolisi dağıttık. Zimem Defteri uygulamasıyla bakkal ve fırın borçlarını kapattık. Bugüne kadar ilçemizin nüfusunun yarısından fazlasına ulaştık. Yaklaşık olarak 533 bin kişiye bu pandemi sürecinde desteğimiz oldu" bilgisini paylaştı.

YERLİ TARIMA BÜYÜK DESTEK

Pandemi süreciyle birlikte gıdanın en büyük sorun olarak ortaya çıktığını söyleyen Tahmazoğlu, "Dünyada sağlık kadar gıdaya erişimin de çok önemli olduğu bir kez daha görüldü. Sağlıklı gıdanın çok önemli olduğu görüldü. Biz de yerli ve milliğe çok önem veriyoruz. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden satın aldığımız sertifikalı ve yerli 10 bin ton arpa, buğday ve mercimek tohumunu çiftçimize dağıttık. Yine bununla birlikte 10 bin 300 ton gübre desteği sağladık. 24 bin ton hayvan yemi desteğimiz oldu. 2 bin 750 adet canlı hayvan desteğimiz, oldu. 750 bin zeytin, 250 bin fıstık fidanı dağıttık. 1300 kilometrelik arazi yolu yaptık. Kışın ortasında bile her türlü arabayla mera alanlarına kadar ulaşımı sağladık. Meralara 11 tane su kuyusu açtık, 300 metreden su çekiyor. Bunların depolarını, yalaklarını yaptık. Güneş enerjisiyle çalışıyorlar. Böylece meraya giden hayvanların içecek suyu ve meranın doğal yöntemle sulanması da sağlanmış oluyor. Bugün meralarımızın gübrelenmesi için 3,5 milyon TL değerinde gübre alarak 57 köyde, 75 milyon metrekarelik mera alanının gübrelenmesini sağladık. Yine 15 milyon sebze fidesi satın aldık, onları da çiftçiye dağıtacağız. Keçi ve Koyun Yetiştiricileri Birliği ile anlaşıp ürünlerini doğrudan halka ulaştıracakları alanlar oluşturduk. Çiftçiye sağladığımız destekler güncel rakamlarla 100 milyon lirayı bulur. Bugün ilçemizde daha önce ekilmeyen tarlalar ekiliyor. Tarım Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre ekili anlarda yüzde 300 artış olmuş. Artık şehirden köye doğru göç başladı, bunu daha da destekleyeceğiz.

BÜTÇENİN DÖRTTE BİRİ DESTEK OLDU

Belediye başkanlığını 2009 yılında devraldığında 92 milyonluk bütçesinin bulunduğunu anımsatan Başkan Tahmazoğlu, "O zaman 200 milyon lira da borç vardı. 2 yılda o borcun tamamını ödedik ve bugüne kadar bütçemizi 9 kattan fazla arttırdık. Şimdi 930 milyon liralık bütçemiz var. Geçen yıl gelir bütçemizin gerçekleşmesi yüzde 108 oranında oldu. 1 milyar TL civarında bir bütçe gerçekleşmesi oldu. Biz de bunun 240 milyon lirasını pandemi sürecinde destek olarak dağıttık. Tarımsal desteklerimiz bu rakamın içinde değil. Ürettiği kaynağın neredeyse tamamını işçisine, esnafına, köylüsüne destek olarak veren bir belediyeyiz. Bir taraftan da eğitim ve sporu ihmal etmiyoruz, kültürü ihmal etmiyoruz. 35 bin metrekarelik alanda bir kültür merkezi yaptık, tam karşısında aynı büyüklükte bir kütüphane inşaatına başlayacağız. 50 bin metrekarelik alanda binicilik ve okçuluk tesisi yapacağız" dedi.

"BELEDİYECİLİĞİN ÜSTADINDAN ÖVGÜ GURURLANDIRDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdir etmesi ve övgüsüyle ilgili görüşlerini açıklayan Tahmazoğlu, "Elbette Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi dünya lideri ve belediyeciliğin içinden gelen, belediyeciliğin de üstadı olan birinden bu övgüleri almak başta şahsım olmak üzere tüm çalışan arkadaşlarımızı ve hemşerilerimizi gururlandırdı. Bu güzel bir şey; marifet iltifata tabidir. Hakikaten biz Şahinbey Belediyesi olarak çok çalışıyoruz. Türkiye'de, belki de dünyada olmayan birçok projeyi yapıyoruz ama gerçekten bunun çok azı biliniyor. Cumhurbaşkanımızın bunu gündeme taşıması elbette Şahinbey Belediyesi'nin diğer çalışmalarıyla ilgili merak uyandıracak ve onlar da görülecek. Biz 4 yıldan beri 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize spor ayakkabısı hediye ediyoruz. 105 bin gencimizi uçakla Çanakkale'ye götürüp milli ve manevi değerlerimize tam aşina olmalarını sağladık. Başka bir yerde böyle bir şey yok" şeklinde konuştu.