Dolar 6 ay sonra 7 TL’nin altında

Türk Lirası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan, devamında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın piyasa dostu açıklamaları ve fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle güçlenen yükseliş devam ediyor.Geçen yılın kasım ayında 8.5832 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, geçen 6 aylık sürede atılan adımlar ve ekonomi yönetiminin açıklamalarıyla düşüş eğilimini sürdürerek, dün 7 seviyesinin altına geriledi. Dolar dün yüzde 1 değer kaybederek 6.94 TL'ye indi. Böylece 5 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 7 liranın altına gerileyen dolarda kasımdan bu yana yaşanan düşüş yüzde 18'e ulaştı. Euro da 8.43 TL ile ağustos başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.Türk varlıklarına ilginin arttığına dikkat çeken analistler, doların kısa vadede 6.85 TL'nin altına inmesinin beklendiğini söyledi. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, yabancı finans kurumlarının da dolar/TL tahminlerini aşağı çektiklerini ifade ederek, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun perşembe günkü kararının önümüzdeki dönemi şekillendireceği görüşünde. Kasım ayının ilk haftasından bu yana bir yandan yabancı girişinde rekor kırılırken, diğer yandan ters dolarizyon ve döviz rezervlerinde de önemli dönüşüm başladı. Ekim sonundan bu yana toplam yabancı girişi 27.1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde Merkez Bankası'nın brüt rezervi 11.1 milyar dolar artarak 95.5 milyar dolarla 13 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.SON dönemde Türk Lirası ile ilgili olumlu değerlendirmeler yapan yabancı kuruluşlara Goldman Sachs da eklendi. Goldman Sachs'a göre dolardaki zayıflama gelişen ülkeler için destekleyici olacak. Goldman Sachs Group Stratejistleri Zach Pandl ve Kamakshya Trivedi gelecek 6 ayda dolarda düşüşün sürmesini beklediklerini açıkladı. Stratejistler, bu yıl TL'nin para birimlerindeki yükselişe öncülük ettiğini de ifade etti.