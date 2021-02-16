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Lavanta bahçesinden ilk ürünler alındı

Belediyesinin tarımsal çeşitliliği artırmak ve çiftçilere örneklik teşkil etmesi için 25 bin metrekarelik alanda başlattığı lavanta üretiminde ilk ürünler alındı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 16.2.2021 13:26 ABONE OL
Lavanta bahçesinden ilk ürünler alındı

Develi İlçesinde 9 bin fide ilkbaharda 25 bin fidenin ise sonbaharda dikildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilk ürünleri aldıklarını söyledi. Tarladan alınan ilk hasadın sonrasında yarı mamul halden tam mamul hale getirilerek kolonya ve sabun yapıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Belediyemize gelecek misafirlerimize ikram edeceğimiz ilk ürünlerimizi almanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah tarlamızın verimini daha da artırmak için gayretlerimiz devam edecek. İlk ekimi yaptığımız bahçemizin çiftçilerimize de örneklik teşkil etmesini ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.

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Lavanta bahçesinden ilk ürünler alındı
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