Sabancı’da 2050 hedefi ‘sıfır’ atık

SABANCI Holding, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında "Net Sıfır" seviyesine ulaşmayı amaçlıyor. Holdingden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Topluluğu, ayrıca "sıfır atık" hedefi ile de çalışmaya devam ederek, döngüsel iş modeli uygulamalarını artırıyor, süreçlerini gözden geçiriyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, sürdürülebilirliği temel almayan yaklaşımların dünya ekonomisinde artık hiçbir geçerliliği bulunmadığını belirterek, "Geçtiğimiz dönemde bir yılda tükettiğimiz suyun yüzde 20'sini geri kazandık, enerji ve emisyon yoğunluğumuzu yüzde 20 azalttık. En geç, kritik eşik olan 2050'de, 'Net Sıfır Emisyon' da dahil tüm hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.