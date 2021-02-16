Son dakika haberi: "Dünyanın en büyüğü Türkiye'de olabilir!" Bor madeni ile arasında benzerlik var...

TÜRKİYE BÜYÜK REZEVLERE SAHİP OLABİLİR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, Türkiye'nin lityum yatakları açısından büyük rezervlere sahip olabileceğini söyledi. Lityum ile bor madeni arasında benzerliğin bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztürk, dünyanın en büyük bor yataklarının Türkiye'de olmasının büyük lityum yataklarının varlığına işaret etmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Öztürk, "Lityum, bulunan yeni metallerden bir tanesi ve en büyük özelliği de enerji depolama kapasitesinin olmasıdır. Bu nedenle geçmişte uranyuma ve altına hücum edildiği gibi bugün de lityuma büyük bir anlamda hücum var. Böyle bir endüstriyel hammaddenin dünyadaki büyük yataklarına baktığımız zaman ve Türkiye'nin jeolojisi ile örtüştürdüğümüz zaman Türkiye'nin jeolojisi lityum potansiyeli açısından dünyanın en büyük coğrafyası olduğunu bize söylüyor. Bu kanıya nereden varıyoruz. Lityum ile bor madeninin jeokimya olarak çok iyi bir birlikteliği var. Yani bor neredeyse lityum da orada diyebiliriz. Mesela altınla civa da bu şekilde davranır. Element birliktelikleri var. Bu bağlamda Türkiye'deki büyük bor yataklarının çevresindeki havzaların büyük lityum içermesi olasıdır" dedi.