Vergi gelirleri yüzde 17.5 arttı

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ocakta 89.6 milyar lira, bütçe giderleri 113.8 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe, ocakta 24 milyar 154 milyon lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2020'nin ocak ayına göre yüzde 17.5 artarak 79 milyar 227 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi türleri itibarıyla ocakta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 2.5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 35.6, özel tüketim vergisi yüzde 24.6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 43.1, damga vergisi yüzde 16,1, diğer vergiler tahsilatı yüzde 14.1 artarken, kurumlar vergisi yüzde 8.7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 1.3, harçlar yüzde 22 düştü.