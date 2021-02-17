Halkbank aktif büyüklüğünü 680 milyar TL’ye taşıdı

HALKBANK 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Küresel salgının damgasını vurduğu, ekonomik aktivitelerin dönüşüm geçirdiği 2020'de küçük işletmeler, şirketlere ve bireysel müşterilerine pandeminin ekonomik etkilerini aşabilmeleri için finansal destek sağlayan Halkbank, nakdi ve gayri nakdi olmak üzere toplam kredi hacmini yüzde 41.4'lük artışla 564.3 milyar TL seviyesine çıkarttı. Müşterilerini TL ürünlere odaklanmaya teşvik eden banka, bu süreçte toplam mevduatını yüzde 53.6 artırarak 297.7 milyardan 457.3 milyar TL'ye taşıdı. Aktif büyüklüğünü de yüzde 48.8 artışla 680 milyara yükselten Halkbank, aktif büyüklükte Türkiye'nin en büyük üçüncü bankası, krediler ve mevduat büyüklüğünde ise Türkiye'nin en büyük ikinci bankası oldu. Bankanın net dönem kârı ise 2.6 milyar TL'yi buldu.Geçen yıl 2.5 milyon yeni müşteri kazanan Halkbank, 1 milyonun üzerinde de ticari kart müşterisine ulaştı. Böylece Halkbank ticari kart sayısında sektörün ikinci bankası konumuna yükseldi. Finansal verileri değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Pandemi etkisiyle biçimlenen 2020'de sorumlu bankacılık anlayışımızla daha fazla üretim, istihdam ve ihracat için reel sektörün yanında yer aldık" dedi.Pandemi ve normalleşme döneminde bankacılık sektörünün üstündeki sorumluluğun arttığına dikkat çeken Arslan, Halkbank olarak bu süreçte KOBİ'ler, esnaf ve sanatkârlara önemli destekler sunmaya odaklandıklarını paylaştı. "Bankamızın ticari kredileri içindeki KOBİ kredilerinin payını yüzde 52.7 gibi çok yüksek bir seviyeye taşıdık. 2021 hedefimiz bu oranı yüzde 60 seviyelerine çıkarmak" diyen Arslan, şunları anlattı: "2020'de 322 milyar TL'nin üzerinde nakit kredi kullandırımıyla halkımızın yanında olduk. Ayrıca toplam 850 bin işletme ve bireysel müşterimizin, 40.1 milyar TL'lik kredisini erteledik."SADECE 2020'de esnaf ve sanatkârlara 42.7 milyar TL'lik kredi kullandırıldığı bilgisini paylaşan Arslan, "2020 yıl sonu esnaf kredi bakiyemiz 68.6 milyar TL'yi aştı. 2002'den beri 3.1 milyon esnaf ve sanatkâra kullandırdığımız kredi tutarı 161.3 milyar TL'ye ulaştı. Esnafımıza desteğe devam edeceğiz" dedi. Yaklaşık 2 milyon müşterinin de dijital kanallardan kredi kullandığını anlatan Arslan, "Son 1 yılda 3.8 milyona yakın müşteri dijital kanallardan işlem yaptı" diye konuştu.HALK GYO da 2020 yılında aktif büyüklüğünü 3.5 milyar TL'ye taşıdı. 10'uncu yaşına giren şirket, 352 milyon TL net kâr elde ederken, özkaynaklarını 2.9 milyar TL seviyesine yükseltti. Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, pandemi etkisinin gayrimenkul piyasasına da damgasını vurduğu bir dönemde yılı güçlü finansal sonuçlarla tamamladıklarına dikkat çekti. Karan, "Prestijli projelere imza atarak geliştirdiğimiz portföyümüz, yatırım çeşitliliğimiz ve yarattığımız markalarla ülkemize önemli hizmetlerde bulunduk" dedi.